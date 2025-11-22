Se oggi si tenessero le primarie di centrosinistra, il nome più discusso è quello di Giuseppe Conte. Pur non avendo mai dichiarato ufficialmente le sue ambizioni, l’ex premier sembra aver adottato una linea più contenuta e moderata rispetto al passato. Alcuni osservatori parlano di una “virata a destra” nei suoi ultimi interventi, con toni più misurati anche di fronte alla premier Giorgia Meloni. Conte detterebbe la sua agenda personale, puntando su “sicurezza e rifiutare la patrimoniale”, anche a costo di discostarsi dalle posizioni tradizionali del Movimento e del campo largo. Secondo alcuni analisti, questa strategia sembrerebbe mirare a riprendersi Palazzo Chigi in vista delle politiche del 2027, e starebbe riscuotendo interesse tra gli elettori di centrosinistra.

Conte in testa nei sondaggi

L’analisi di YouTrend, pubblicata da Open, mostra che se si votasse oggi, Conte vincerebbe le primarie con il 43% dei consensi, staccando di 14 punti la segretaria del Pd, Elly Schlein, ferma al 29%. La neo sindaca di Genova, Silvia Salis, si attesta al 28%, appena un punto dietro Schlein, creando una competizione interna nel campo largo.

Salis “ruba” voti a Schlein

Secondo Martina Carone, analista di YouTrend e docente all’Università di Padova, “Salis ha un profilo più simile a quello di Schlein, dunque le due si fanno concorrenza interna al campo largo rispetto a Conte”. La sindaca di Genova “stacca Schlein di un solo punto e sottrae sicuramente preferenze alla segretaria del Pd, invece che a Conte”. Carone osserva inoltre che, nonostante le leadership emergenti possano avere difficoltà a mantenere la vetta, “la sindaca sta reggendo molto bene”.