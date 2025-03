Stando all’ultimo sondaggio politico pubblicato da Youtrend, tutto il centrodestra è in calo. Fratelli d’Italia scende al 29,5% perdendo lo 0,3% e allontanandosi dalla soglia psicologica del 30%. Forza Italia e Lega si fermano rispettivamente al 9% (-0,3% anche in questo caso) e all’8,3% (0,2% in meno per il partito di Salvini). Un calo che, sommato, arriva quasi ad un punto percentuale. Tra i partiti di Governo a crescere è solo Noi Moderati di Maurizio Lupi, che si attesta all’1,2% (+0,3%).

Oltre a tutto il centrodestra, a calare è anche il Partito democratico che scende al 22,7% (-0,2%). Recupera consensi invece il Movimento 5 Stelle che balza al 12,2% (+0,7%) ed anche Alleanza Verdi-Sinistra che sale al 6,4% (+0,3%).

Per quanto riguarda le forze liberali di centro, Azione di Carlo Calenda resta stabile al 2,9%. Italia Viva di Matteo Renzi perde 0,3% ed è ora al 2,4%. +Europa di Riccardo Magi si ferma invece al 2%.

La Supermedia dei sondaggi di Youtrend è una media aritmetica degli ultimi sondaggi che vengono pubblicati. Permette di ottenere un’indicazione migliore delle intenzioni di voto rispetto alle istantanee “scattate” dai singoli istituti demoscopici.