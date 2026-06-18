Il sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi registra il sorpasso del partito di Vannacci (5,9%, +1,5 punti rispetto al 29 maggio) su quello di Salvini (5,8%, -0,1), mentre Fratelli d’Italia resta primo partito con il 27,8% (+0,1).

Nella stessa rilevazione risultano in crescita il Partito Democratico (22,2%, +0,5), Forza Italia (8,2%, +0,4) e Alleanza Verdi Sinistra (6,8%, +0,4), mentre il calo maggiore è del Movimento 5 Stelle (12,1%, -1,4).

Governo Meloni, il 55% esprime un giudizio negativo

Infine, il 55% degli italiani esprime un giudizio negativo sul Governo Meloni, mentre il 35% ne dà uno positivo.

Il sondaggio rivela che FdI è sempre il primo partito in Italia nelle intenzioni di voto. La forza politica della premier Giorgia Meloni si attesta al 27,8%, seguita dal Pd al 22,2% (in salita di mezzo punto percentuale). In calo il M5s (12,1% ma -1,4% rispetto al 29 maggio). Poi Forza Italia (8,2%) e Avs (6,8%).

Futuro Nazionale, al 5,9%, è in grande ascesa (+1,5% rispetto alla precedente rilevazione). L’ex generale supera per la prima volta la Lega, partito da cui è uscito per creare FnV. Il Carroccio è al 5,8%, poi seguono Azione (3,1%) e Italia Viva (2,1%).

Altre forze politiche si attestano intorno all’1% mentre la quota di astenuti e indecisi è al 32,3%, in lieve calo rispetto alla scorsa rilevazione. Un terzo degli italiani non ha quindi le idee chiare su chi votare (o deciderà di non andare alle urne).