Dal 1 al 12 luglio dodici serate di musica dal vivo nel cuore multiculturale di Roma. Una rassegna aperta alla città negli horti magici di piazza vittorio in un viaggio tra jazz, contaminazioni sonore e dialogo tra culture.

Dodici serate di musica dal vivo, a ingresso gratuito, e una programmazione che attraversa le il panorama del jazz contemporaneo, tutto questo è Esquilino Jazz Festival, dall’1 al 12 luglio 2026, negli Horti Magici di Piazza Vittorio Emanuele II a Roma. Quarta edizione per la rassegna musicale che negli ultimi anni si è affermata come uno degli appuntamenti culturali estivi più riconoscibili del Rione Esquilino, offrendo un calendario e un’esperienza artistica e sociale capace di mettere in relazione cittadini, visitatori, residenti del quartiere e turisti attraverso il linguaggio universale della musica.

Ogni sera, dalle 21:00 alle 23:00, il pubblico potrà assistere a concerti dal vivo immersi nel verde dello spazio urbano rigenerato all’interno dei Giardini di Piazza Vittorio, nella suggestiva location della casina liberty di Horti Magici, uno dei luoghi di aggregazione culturale e sociale più caratteristici del quartiere. A curare il progetto: Gatsby Cafè e Horti Magici, che hanno realizzato oltre centinaia di concerti dal 2016 a oggi, sviluppando una forte capacità curatoriale capace di creare una comunità di ascolto attiva e fidelizzata.

L’edizione 2026 si sviluppa come un vero e proprio percorso curatoriale dedicato al jazz come linguaggio aperto, in costante trasformazione: ogni serata è costruita intorno a differenti filoni musicali, alternando jazz originale, pop jazz, sonorità brasiliane, latin jazz, tango jazz, influenze balcaniche, afro jazz e contaminazioni con R&B ed elettronica, in un dialogo continuo tra tradizione e sperimentazione.

Tra i nomi più attesi dell’edizione 2026 spiccano il sassofonista britannico Trevor Watts, protagonista della serata conclusiva insieme a Jamie Harris, il pianista e compositore Pino Jodice con il progetto Tribute to Morricone in Jazz e la partecipazione speciale di Gianni Oddi, oltre a musicisti di riconosciuta esperienza come Pasquale Innarella, Fabrizio Mocata e Stefano Rossini. Un cartellone che conferma la vocazione della manifestazione alla valorizzazione della scena musicale romana accanto ad artisti di rilievo nazionale e internazionale, favorendo il confronto tra generazioni, percorsi artistici e culture differenti, proprio come il quartiere che la ospita.

«L’Esquilino Jazz Festival nasce dal desiderio di rendere la musica un’occasione di incontro e di partecipazione per tutti – spiegano gli organizzatori – Anche quest’anno proponiamo dodici serate gratuite che raccontano il jazz nella sua straordinaria capacità di dialogare con linguaggi, culture e tradizioni diverse. Siamo orgogliosi di portare negli Horti Magici artisti affermati e nuove progettualità, creando uno spazio aperto in cui residenti, visitatori e appassionati possano condividere un’esperienza culturale accessibile e di qualità. In un quartiere multiculturale come l’Esquilino, il jazz rappresenta il linguaggio ideale per costruire relazioni, valorizzare le differenze e rafforzare il senso di comunità».

Nato nel 2023 come progetto di attivazione culturale dello spazio pubblico, l’Esquilino Jazz Festival ha ospitato nelle precedenti edizioni alcuni tra i principali protagonisti della scena jazz italiana e internazionale, tra cui Roberto Gatto, Stefano Di Battista, Francesco Bearzatti, Joel Holmes, Lorenzo Tucci, Max Ionata, Maurizio Giammarco, Greg Burke e Fabrizio Sferra.

Esquilino Jazz Festival, il programma



1 luglio – EDOARDO LIBERATI SYNTHETICS TRIO – Edoardo Liberati, chitarra – Riccardo Gola, contrabbasso – Riccardo Marchese, drums

2 luglio – SABBA – Orelle, basso – Sofia Ara, sax – Kyoto, drums

3 luglio – STEFANO ROSSINI BRAZILIAN 4ET JAZZ BRASILEIRO – Stefano Rossini, drums – Pierpaolo Principato, piano – Henry Cook, sax e flauto – Andrea Avena, basso elettrico

4 luglio – JODICE BROS JAZZ TRIO, MORRICONE IN JAZZ – Pino Jodice, piano – Andrea Colella, basso – Pietro Iodice, drums – special guest Gianni Oddi

5 luglio – ARABELLA RUSTICO QUARTET – Arabella Rustico, basso e voce – Francesco Faro, chitarra – Andrea Paternostro, sax – Giuseppe Salime, drums

6 luglio – FRANCESCO FRATINI QUARTET – Francesco Fratini, trumpet – Giuseppe Romagnoli, bass – Andrea Candela, piano – Matteo Bultrini, drums

7 luglio – GASP QUARTET – Andrea Zanchi, piano – Pasquale Innarella, sax – Andrea Avena, bass – Massimo D’Agostino, drums

8 luglio – STEREOTEISMO – Samah Boulmona, fisarmonica e voce – Federico Pascucci, sax – Francesco Iacopo Schiavo, chitarra e oud – Shanti Colucci, drums

9 luglio – ALMANECER – Fabrizio Mocata, piano – Pablo Yamil, bandoneon – Leo Andersen, chitarra

10 luglio – SESTETTO SCORRETTO – Giacomo Serino, tromba, tuba – Mauro Vallesi, tromba, voce – Alessio Bernardi, sax – Federico Pascucci sax, zurna – Federico D’Angelo, sax, tuba, clarinetto, basso – Riccardo Gambatesa, drums

11 luglio – VILLANUEVA LATIN JAZZ SEXTET – Roman Villanueva, trumpet – Danilo Raponi, sax – Claudio Abbate, piano – Flavio Bertipaglia, bass – Alberto Colantoni, drums – Fabrizio Pironi, percussioni

12 luglio – TREVOR WATTS & JAMIE HARRIS – Trevor Watts, sax – Jamie Harris, percussioni