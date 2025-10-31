Il tribunale di Biella ha condannato il deputato vercellese Emanuele Pozzolo a un anno e tre mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, per porto abusivo di un’arma da collezione. L’assoluzione è invece arrivata per l’accusa di possesso di munizioni di guerra, con la formula “perché il fatto non sussiste”. La vicenda nasce dal celebre sparo di Capodanno 2024 a Rosazza, durante il quale un proiettile partito accidentalmente da una mini pistola North American Arms ferì lievemente un uomo. Dopo oltre un anno di indagini e udienze, la causa si è dunque conclusa con una condanna più lieve rispetto alle richieste dell’accusa.

Le richieste dell’accusa e il percorso processuale

Il pubblico ministero Paola Francesca Ranieri aveva chiesto per Pozzolo una condanna a un anno e sei mesi di reclusione, sempre con pena sospesa. Il processo è scaturito dal rinvio a giudizio dell’ottobre 2024, dopo che il deputato – espulso da Fratelli d’Italia e oggi nel gruppo misto – aveva già risolto con un’oblazione due reati minori e dopo il ritiro della querela per lesioni da parte della persona ferita, Luca Campana. Restavano dunque solo le accuse di porto abusivo di arma da collezione e porto illegale di munizioni da guerra.

Le licenze e la difesa dell’onorevole

Pozzolo aveva da poco ottenuto dalla Prefettura di Biella una licenza di porto d’armi per difesa personale, in relazione al suo impegno parlamentare a sostegno di donne e dissidenti iraniani. Tuttavia, la pistola utilizzata era coperta da un’altra licenza, quella per armi da collezione, che consente di detenerle ma non di portarle con sé. Riguardo alle munizioni, l’onorevole ha ribadito di averle acquistate regolarmente in armeria e di non sapere si trattasse di proiettili a espansione. Il suo legale, Andrea Corsaro, ha sostenuto che nessuna norma vietasse a Pozzolo di portare con sé l’arma indicata, un argomento che ha convinto parzialmente i giudici, portando alla condanna limitata al solo porto abusivo.