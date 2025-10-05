Speranze di pace a Gaza ma non certezze. Il Presidente americano Donald Trump la fa facile e dice di credere che Hamas sia “pronto per una PACE duratura” e ha chiesto a Israele di “cessare immediatamente i bombardamenti su Gaza” dopo che Hamas ha dichiarato venerdì di essere pronto a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani.

Ma Haas ha anche chiarito di voler negoziare alcuni elementi del piano di pace proposto dal Presidente Trump all’inizio di questa settimana.

Fino a che punto si può sperare? Fino a che punto si può essere ottimisti?

Ecco le risposte che danno alcuni autorevoli commentatori.

In realtà c’è chi crede che il piano di Trump e Netanyahu per Gaza sia un’imboscata ad Hamas senza scadenze né garanzie.

Il testo mette la milizia-partito islamista tra l’incudine e il martello, chiedendone la resa e l’immediata consegna di tutti gli ostaggi, senza alcuna compensazione se non la fine del massacro e la rinuncia alla pulizia etnica.

Venerdì Hamas ha dichiarato di essere pronta a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani detenuti a Gaza e i corpi di coloro che sono morti, ma ha chiarito che c’è ancora molto da negoziare.

Come ha ricordato Amir Tibon, commentatore diplomatico del quotidiano israeliano Haaretz, l’accordo sarà un “fallimento disastroso” se Trump non convincerà il gruppo islamista – attraverso mediatori – e la comunità internazionale che, questa volta, avrà il controllo di Netanyahu.

Hamas ha tutte le ragioni per essere sospettosa perché, finora, il primo ministro israeliano ha fatto l’opposto di quanto affermato.

“La proposta presenta seri problemi”, afferma Amjad Shawa, direttore della Rete delle Organizzazioni Non Governative Palestinesi. “Ma noi palestinesi ci aggrappiamo a ogni spiraglio di speranza. La priorità è fermare le uccisioni”.

L’attacco israeliano ha ucciso più di 66.000 palestinesi. Gli attacchi guidati da Hamas nell’ottobre 2023 contro il sud di Israele hanno causato la morte di 1.200 persone.

Hamas ha anche preso in ostaggio 250 persone e ne detiene ancora 48, di cui si ritiene che solo 20 siano ancora in vita.

La proposta di Trump prevede che Israele liberi 250 prigionieri palestinesi e 1.700 abitanti di Gaza detenuti durante la guerra.

A Gaza City, come altrove nella Striscia, interi isolati residenziali sono stati rasi al suolo, bombardati, rasi al suolo o fatti saltare in aria da veicoli blindati telecomandati carichi di esplosivo.

A Gaza si vive nelle tende

Gran parte della popolazione di 2,1 milioni di persone è stata ammassata in tende in alcune zone della Gaza centrale o nella fascia costiera meridionale di Mawasi, dove non sono presenti servizi pubblici come acqua corrente o servizi igienici adeguati.

A febbraio, la Banca Mondiale ha stimato che sarebbero costati circa 53 miliardi di dollari per il recupero e la ricostruzione dei danni inflitti durante il primo anno di guerra fino a Ottobre 2024.

Antonio Pita, corrispondente dal Medio Oriente del quotidiano spagnolo El País, ha analizzato la proposta di Trump con poche speranze.

“Molti interrogativi rimanevano, e non era immediatamente chiaro se entrambe le parti sarebbero state in grado di compiere gli ultimi passi necessari per porre fine alla guerra che dura da quasi due anni e che ha causato immense sofferenze ai civili a Gaza. Le interviste con i palestinesi nell’enclave hanno indicato un ampio sostegno alla proposta, nella speranza che possa finalmente portare sollievo da una campagna israeliana che ha ucciso più di 60.000 abitanti di Gaza.

Nella sua dichiarazione di venerdì, Hamas ha affermato che avrebbe rilasciato tutti gli ostaggi detenuti a Gaza e i corpi di coloro che erano morti “secondo la formula di scambio contenuta nella proposta del Presidente Trump, e una volta soddisfatte le condizioni sul campo per lo scambio”.

La dichiarazione di Hamas affermava anche che il gruppo aveva accettato di “cedere l’amministrazione della Striscia di Gaza a un organismo palestinese di tecnocrati indipendenti, sulla base del consenso nazionale palestinese e del sostegno arabo e islamico”.

Cosa c’era di ambiguo nella dichiarazione di Hamas?

La risposta di Hamas, sebbene potenzialmente significativa, presentava ambiguità chiave che avrebbero potuto ostacolare un accordo. Non era chiaro se Hamas avesse un calendario per il rilascio degli ostaggi o cosa intendesse esattamente con “condizioni sul campo” che dovevano essere soddisfatte.

Non era chiaro nemmeno se Hamas avrebbe ceduto su proposte che in precedenza considerava inaccettabili. La dichiarazione non ha specificato se il gruppo avrebbe consegnato le armi, se Hamas avesse accettato una clausola che gli impedisse di esercitare potere politico a Gaza in futuro, o se vedesse un posto per sé o per i suoi membri tra i tecnocrati.

Sulla stessa linea l’articolo di John Yoon sul New York Times.

Il piano in 20 punti presentato lunedì da Donald Trump e Benjamin Netanyahu prevede una sola scadenza: le 72 ore che il poco che resta di Hamas ha a disposizione per consegnare la sua unica merce di scambio (i 48 ostaggi rimasti nella Striscia, meno della metà dei quali sono ancora vivi), dopo che Israele avrà formalmente accettato la proposta.

Tutto il resto manca di date, garanzie e, soprattutto, di un accordo dall’altra parte: il movimento islamista, che ha affermato di non aver ricevuto il testo ancor prima che la Casa Bianca lo distribuisse ai giornalisti. Si tratta sostanzialmente di un ultimatum per Hamas, che deve accettare la sua resa incondizionata.

Hamas fra incudine e martello

Il piano, scrive anche Antonio Pita, mette Hamas tra l’incudine e il martello. Da un lato, si troverà ad affrontare minacce se non si adeguerà: da Netanyahu (“finiremo il lavoro da soli”) e Trump (“Israele avrebbe il mio pieno appoggio per portare a termine il lavoro di annientamento della minaccia di Hamas”). E la sofferenza di una popolazione esausta dopo quasi due anni di morti, fame e infiniti spostamenti forzati. Dall’altro, il salto nel vuoto di sottomettersi all’imboscata, consegnare immediatamente gli ostaggi e accettare una sorta di governo straniero supervisionato dallo stesso Trump, senza altra garanzia che un documento come quello firmato da Netanyahu lo scorso gennaio e stracciato due mesi dopo, con la piena benedizione del presidente degli Stati Uniti. Il tutto, ovviamente, senza uno stato palestinese all’orizzonte.

L’unica vittoria di Hamas sarebbe l’abbandono, sulla carta, della pulizia etnica proposta da Trump lo scorso febbraio e abbracciata con entusiasmo da Netanyahu e dai suoi ministri più estremisti, con il sostegno della maggioranza della società israeliana.

Il presidente degli Stati Uniti ha cambiato atteggiamento più volte, ma all’epoca aveva affermato che i palestinesi che avevano lasciato una Gaza invivibile dopo quasi due anni di devastazione non avrebbero potuto farvi ritorno. Il punto 12 del piano, tuttavia, afferma che “Nessuno sarà costretto a lasciare Gaza e coloro che lo desiderano saranno liberi di farlo e di tornare”. “Incoraggeremo le persone a rimanere e offriremo loro l’opportunità di costruire una Gaza migliore”, prosegue il testo.

Mette fine anche al sogno degli alleati più estremisti di Netanyahu di annettere e ricolonizzare Gaza, un’idea che già fregavano le mani, immaginando progetti immobiliari o un quartiere residenziale per la polizia israeliana sulla costa della Striscia.

Il piano diffuso dalla Casa Bianca ricorda il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah negoziato da Washington e Francia in Libano l’anno scorso, dopo oltre due mesi di guerra in cui la milizia è stata gravemente decimata e decapitata.

Da allora, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno continuato a bombardare il territorio libanese quasi quotidianamente (solo questo lunedì, altri due membri di Hezbollah sono stati uccisi) e stanno facendo pressione sul suo debole governo affinché disarmasse il gruppo. Quando le truppe israeliane avrebbero dovuto ritirarsi oltre il confine, hanno violato l’accordo all’ultimo minuto, lasciando cinque posizioni militari nel sud.

In questo caso, il “processo di smilitarizzazione di Gaza” sarà supervisionato da “osservatori indipendenti” e “includerà la messa fuori uso permanente delle armi attraverso un processo concordato di disattivazione”. “I partner regionali forniranno una garanzia per assicurare che Hamas e le fazioni rispettino i propri obblighi e che la Nuova Gaza non rappresenti una minaccia per i suoi vicini o per la sua popolazione”, si legge nel documento.

Un esempio delle sfide poste da un percorso senza date chiare, elaborato tra una parte (Israele) e il suo principale alleato (gli Stati Uniti), senza il coinvolgimento dell’altra, è la diversa interpretazione del significato di “fine della guerra”.

Il testo recita: “Se entrambe le parti acconsentono a questa proposta, la guerra finirà immediatamente”. Netanyahu, tuttavia, nella conferenza stampa di lunedì alla Casa Bianca, ha parlato di un iniziale “modesto ritiro”, seguito dal rilascio degli ostaggi e dall’istituzione di un organismo internazionale per il disarmo di Hamas. “Se questo organismo internazionale avrà successo, avremo posto fine definitivamente alla guerra”, ha sottolineato.

Il testo riserva all’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) – che legalmente dovrebbe riprendere il controllo di Gaza in base agli accordi firmati con Israele a partire dagli anni ’90 – un ruolo a lungo termine, con così tante condizioni da sembrare un’utopia. In una prima fase – ovviamente senza una data precisa – l’organismo internazionale “definirà il quadro e gestirà i finanziamenti per la riqualificazione di Gaza fino a quando l’Autorità Nazionale Palestinese non avrà completato il suo programma di riforme” e “potrà riprendere il controllo di Gaza in modo sicuro ed efficace”. La tempistica esatta, in pratica, resta nelle mani di Israele.

Il piano considera le rovine dell’enclave palestinese principalmente come un’opportunità di investimento. Prevede la creazione di “un piano di sviluppo economico di Trump per ricostruire e dare nuova energia a Gaza […] convocando un gruppo di esperti che hanno contribuito alla nascita di alcune delle fiorenti città moderne miracolose del Medio Oriente”.

Questo è molto in linea con il video generato dall’intelligenza artificiale pubblicato dal presidente degli Stati Uniti a febbraio, in cui immaginava la Gaza del futuro come una sorta di Dubai, con persone sorridenti, bollette che volavano in aria ed Elon Musk in vacanza.

Completa il quadro Heba Saleh per il Financial Times dal Cairo.

L’ultima valutazione delle Nazioni Unite, basata su immagini satellitari pubblicate il 6 agosto, mostra che il 78% degli edifici nella Striscia di Gaza è stato danneggiato e più della metà di essi è completamente distrutto. Quasi tutti i terreni coltivabili hanno subito un certo livello di distruzione e dovranno essere ristrutturati per tornare produttivi. Ampie aree di terreni agricoli sono inoltre diventate inaccessibili perché situate in zone militari interdette controllate da Israele.

Ora solo l’1,4% del pollame è sopravvissuto, il 3,8% dei bovini e il 26% degli ovini.

L’attacco israeliano ha ucciso più di 66.000 palestinesi, secondo le autorità sanitarie locali. Gli attacchi guidati da Hamas nell’ottobre 2023 contro il sud di Israele hanno ucciso 1.200 persone, secondo il governo. Hamas ha anche preso in ostaggio 250 persone e detiene ancora 48 prigionieri, di cui si ritiene che solo 20 siano ancora vivi. A Gaza City, come altrove nella Striscia, interi isolati residenziali sono stati rasi al suolo, bombardati, rasi al suolo o fatti saltare in aria da veicoli blindati telecomandati carichi di esplosivo.

Le demolizioni sistematiche sono iniziate sui fianchi orientale e meridionale della città mesi prima che Israele ordinasse l’evacuazione completa dei residenti il ​​9 settembre e, una settimana dopo, lanciasse la sua offensiva di terra. Se non si raggiungerà un cessate il fuoco e non si procederà con l’evacuazione completa, è probabile che la città di Gaza venga completamente distrutta.