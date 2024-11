Fanno discutere le parole del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che sui social, commentando un video, ha scritto: “Che tristezza, una donna che non capisce niente, strano ma vero. Io cara lei ho sempre elemosinato solo f… E ne ho avuta tanta in dono. I voti non li elemosino di certo al massimo li compro o li prendo di prepotenza. Voi stupidi perdenti comunisti di m.. mi fate sempre più schifo”.

Marco Grimaldi (Avs): “Si sta autodenunciando?”

“Nel rispondere ad una cittadina su Instagram ieri il sindaco di Terni Bandecchi, oltre a dire frasi sessiste, dice una cosa di una gravità inaudita”, “per cosa si sta autodenunciando?”. Così Marco Grimaldi (Avs) è intervenuto nell’Aula della Camera per chiedere un’informativa urgente a Piantedosi. Per il deputato di Avs il “prefetto” dovrebbe “aprire subito una verifica”.

Elly Schlein: “Spero che qualcuno indaghi”

“Spero che” il messaggio social del leader di Alternativa popolare Stefano Bandecchi “faccia indagare qualche autorità preposta. Uno che è candidato alle elezioni umbre che dice che i voti li compra”.

Emma Pavanelli (M5s): “Ho depositato un esposto alla Procura”

“Esprimo grande preoccupazione” dice la deputata del Movimento 4 Stelle, Emma Pavanelli. “Non ho mai mancato di esprimere – aggiunge in una nota – quanto il modo di fare politica del primo cittadino di Terni si ponga all’antitesi rispetto alla mia visione, ma a tutto c’è un limite. E il confine che non può mai essere valicato è quello della legalità, soprattutto in un momento delicato come quello attuale, a pochi giorni da un voto fondamentale per l’Umbria. Per questo ho deciso di depositare un esposto alla Procura, affinché gli organi inquirenti possano accertare se la condotta di Bandecchi possa integrare qualche fattispecie di reato. A pochi giorni dalle elezioni, di fronte ad affermazioni del genere, riteniamo imprescindibile una ferma presa di distanza da parte della Presidente Tesei che avrebbe dovuto già immediatamente dissociarsi rispetto a quanto pronunciato dal leader di un partito della sua stessa coalizione”.