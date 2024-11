Stefano Bonaccini: “Hanno fatto sciacallaggio sulle alluvioni. Guardando il risultato, gli è andata proprio male”

“In questo momento – dice, intervistato dal Quotidiano Nazionale, l’europarlamentare dem ed ex presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini – la destra, dove governa, fa fatica a essere confermata. Capitola in Umbria, dopo aver perso Perugia pochi mesi fa, e vince a stento in Liguria”.

“Mentre in Emilia-Romagna – continua – pagano un prezzo ancor più salato: hanno fatto sciacallaggio sulle alluvioni, provando a colpire la Regione e senza dare risposte ai cittadini rispetto agli indennizzi e alla ricostruzione. Lo spettacolo indecoroso dell’ultima settimana, poi, tra zecche rosse e comunisti, non ha portato bene”.

“Hanno tentato di strumentalizzare le alluvioni”

Intervistato anche dalla Stampa, Bonaccini ribadisce: “Mi spiace dirlo, ma hanno tentato di strumentalizzare le alluvioni. Guardando il risultato gli è andata proprio male. Le persone se ne accorgono”. Poi sottolinea: “Bisogna tenere sempre i piedi per terra, il rischio è di una lettura distonica. Ma certamente se c’è un insegnamento è che l’unità ha fatto la differenza”. Per Bonaccini, insomma, “se il centrosinistra è unito può prevalere”.