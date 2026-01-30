Steve Bannon attacca l’Italia e la sua premier. In un’intervista esclusiva rilasciata a Repubblica, l’ex consigliere strategico di Donald Trump usa toni durissimi contro il governo italiano e contro la Nato. Attacca anche l’Italia a proposito della presenza degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: “Citami letteralmente: fuck you” dice, senza giri di parole, uno tra i maggiori ideologi della cultura Maga.

L’ex consigliere non si limita a parlare solo dell’Ice: “Gli Usa forniscono un massiccio aiuto per la sicurezza. Se non lo volete, lo togliamo, tanto siete scrocconi che vi approfittate di noi. Non dovremmo mandare l’Ice, l’Fbi, il Dhs, così non avreste protezione da tutti i cattivi soggetti e i terroristi che avete fatto entrare. Meglio così, risparmiamo soldi”. A proposito delle Olimpiadi invernali, Bannon spiega: “Anzi, ritiriamo la squadra dai Giochi. Non potrebbe fregarmene di meno”. Per il discusso esponente dell’estrema destra Usa, “gli americani sono stanchi della Nato. Non avete infrastrutture, logistica, forza militare. Senza di noi non avreste difese, ma non apprezzate nulla di quello che facciamo per voi”.

Bannon e l’attacco a Giorgia Meloni

Nell’intervista a Repubblica, Bannon prende di mira Giorgia Meloni: “Lei era fantastica, ora è diventata

una globalista totale”. L’ex consigliere di Trump attacca un presunto opportunismo della premier italiana: “Ha giocato il gioco della Ue perché le servivano i soldi, e quello della Nato”. Come esempio cita la posizione italiana sull’Ucraina: “[La Meloni] parla tanto, ma quando si tratta di mandare finanziamenti e truppe cambia canzone. Francamente, credo che nulla di quanto dice sia rilevante, perché non ha risorse economiche e militari per sostenerlo. Non la prendo più seriamente e nessuno negli Usa lo fa”.

Ice, per Bannon non ci sarà una de-escalation

L’ex consigliere di Trump critica anche l’inquilino della Casa Bianca per aver esitato a riguardo delle tensioni a Minneapolis: “La gente intorno a lui parlava di de-escalation, ma Tom Homan (il nuovo capo che ha preso il posto del discusso Greg Bovino ndr) non è tipo da farla”. Per Bannon, il problema è che “gli antifa, designati come gruppo terroristico, conducono un’insurrezione” a Minneapolis. Insurrezione guidata dal sindaco e dal governatore del Minnesota.

Il problema riguarda anche l’Europa e l’Italia: il modello di business che seguono i democratici Usa, sarebbe “uguale a quello dell’Italia. Importare in massa immigrati, dando sussidi pagati dai contribuenti, per cambiare società e cultura”. Trump, a detta di Bannon dovrebbe invece “dare un ultimatum: avete 72 ore per collaborare, se non lo fate inizieremo ad arrestarvi”. Oltre agli immigrati, anche i sindaci e i governatori che li aiutano sarebbero perseguibili perché, sempre a detta di Bannon, “violano la legge federale”.

“Non dobbiamo bombardare l’Iran perché ce lo chiede Israele”

Per quanto riguarda l’Iran, per l’esponente di estrema destra gli Usa non dovrebbero bombardare solo perché “ce lo chiedono gli israeliani per il loro progetto imperiale”. Servirebbe una strategia basata su sanzioni e pressione economica: “Il cambio di regime deve essere una responsabilità dei persiani”.

La scuola di formazione politica nell’ex monastero di Trisulti

Nell’intervista, l’ex stratega parla del discusso progetto italiano che prevede l’apertura di una scuola di formazione politica nell’ex monastero di Trisulti in provincia di Frosinone. Verrà aperta? “Certo, e stiamo vincendo sul piano legale. Apriremo la nostra Accademia dei Gladiatori, dove milioni di studenti impareranno politica e comunicazione di destra”.

Nella conclusione dell’intervista, Bannon lancia un messaggio conciliatorio: “Amo gli italiani e Roma, siete uno dei grandi Paesi del mondo”. La frase arriva però dopo un’ultima stoccata durissima, questa volta indirizzata alla classe dirigente italiana: “L’Italia ha la peggior classe politica sulla Terra, perché ruba alla propria gente”.