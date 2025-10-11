In Sudan almeno 60 civili sono morti, secondo un bilancio provvisorio, per un attacco di droni contro un centro per gli sfollati ad El-Fasher, nel Darfur, lanciati, secondo una Ong locale, dai paramilitari delle Forze di Support Rapido (Rsf), in guerra da due anni e mezzo con l’esercito regolare che ancora controlla quella città del Darfur.

I comitati di resistenza di El-Fasher hanno affermato che le Rsf paramilitari hanno compiuto due attacchi con droni e sparato otto colpi di artiglieria contro il campo di Dar al-Arqam, situato all’interno di un’università.

“Bambini, donne e anziani sono stati uccisi a sangue freddo”

In precedenza avevano segnalato un bilancio di 30 morti, ma hanno affermato che molti vittime sono rimaste intrappolate nei rifugi sotterranei. “Bambini, donne e anziani sono stati uccisi a sangue freddo e molti sono rimasti completamente ustionati”, ha aggiunto il comunicato, lamentando il fatto che “il mondo rimane in silenzio”.

El-Fasher è l’ultima grande città della vasta regione del Darfur ancora fuori dal pieno controllo delle Rsf, nella sanguinosa guerra contro l’esercito sudanese iniziata nell’aprile 2023.

Nelle ultime settimane, i paramilitari hanno preso il controllo di molte aree di El-Fasher.