Sudan, droni killer su campo profughi nel Darfur, 60 morti
In Sudan almeno 60 civili sono morti, secondo un bilancio provvisorio, per un attacco di droni contro un centro per gli sfollati ad El-Fasher, nel Darfur, lanciati, secondo una Ong locale, dai paramilitari delle Forze di Support Rapido (Rsf), in guerra da due anni e mezzo con l’esercito regolare che ancora controlla quella città del Darfur.
I comitati di resistenza di El-Fasher hanno affermato che le Rsf paramilitari hanno compiuto due attacchi con droni e sparato otto colpi di artiglieria contro il campo di Dar al-Arqam, situato all’interno di un’università.
“Bambini, donne e anziani sono stati uccisi a sangue freddo”
In precedenza avevano segnalato un bilancio di 30 morti, ma hanno affermato che molti vittime sono rimaste intrappolate nei rifugi sotterranei. “Bambini, donne e anziani sono stati uccisi a sangue freddo e molti sono rimasti completamente ustionati”, ha aggiunto il comunicato, lamentando il fatto che “il mondo rimane in silenzio”.
El-Fasher è l’ultima grande città della vasta regione del Darfur ancora fuori dal pieno controllo delle Rsf, nella sanguinosa guerra contro l’esercito sudanese iniziata nell’aprile 2023.
Nelle ultime settimane, i paramilitari hanno preso il controllo di molte aree di El-Fasher.