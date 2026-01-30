Sui social ufficiali di Milano-Cortina appare una foto con un tabellone del treno che segna un vistoso ritardo. A scovare l’epic-fail è stata Italia Viva che ha rilanciato lo screenshot scrivendo: “Ormai con Matteo Salvini al Ministero dei Trasporti, in Italia i ritardi dei treni sono talmente strutturali da finire perfino nella comunicazione ufficiale delle Olimpiadi”.

Il post sul profilo ufficiale di Milano-Cortina 2026 voleva raccontare i collegamenti ferroviari verso le sedi olimpiche. “Il problema è così strutturale da finire nella comunicazione ufficiale” scrive Italia Viva che spiega che la comunicazione legata ai Giochi invernali finirebbe così per certificare un problema ormai cronico del sistema ferroviario italiano. Un’accusa che punta dritta a Matteo Salvini, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che in passato è già finito più volte finito nel mirino per guasti, rallentamenti e giornate nere sulla rete.