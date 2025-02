Ma la destra tradizionale e conservatrice una volta non si batteva contro il nichilismo della società occidentale? Perché ora tra Papeete, belle macchine, borse varie, milionari, Elon Musk, ketamine, figli nati da fecondazione assistite, multinazionali social, televisioni, Donald Trump, bandiere a stelle e strisce, famiglie non tradizionali, divorzi, soldi sventolanti sulle macerie di Gaza non è che sia proprio più chiaro quali siano i valori di questi sovranisti conservatori.

Almeno a chiacchiere, una volta tutto questo era il capitalismo contro cui la destra tradizionale e conservatrice si batteva (con le solite citazioni da bar: da Nietzsche ai draghetti del Signore degli Anelli). Ora invece tutto questo è il capitalismo amorale e nichilista per cui la destra sembra battersi. Fino all’ultimo centimetro. Di tacco.