Taffo e lo spot con Vannacci: “Siamo una famiglia tradizionale, ma amiamo l’arcobaleno. Generale, se non lo vedi sei morto”
L’agenzia funebre Taffo ne ha tirata fuori un’altra delle sue. L’agenzia funebre romana, nota per la sua promozione dissacrante, ha piazzato il suo ennesimo colpo: nella nuova pubblicità si vede un soldato di spalle con un arcobaleno sullo sfondo e una bara ai piedi. Sopra la scritta: “L’arcobaleno è normale, se non lo vedi forse sei morto. Generale, chiamaci”.
L’immagine è un chiaro riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Roberto Vannacci a Otto e mezzo, dove il leader di Futuro Nazionale aveva ribadito la sua posizione sugli omosessuali: “Possono fare quello che vogliono, ma non avere una famiglia”.
Taffo, ancora una volta ha colpito nel segno. E il post con il soldato di spalle ha già fatto il giro dei social dando, se pur indirettamente, ancora più spazio a Vannacci grazie all’efficacia della pubblicità. E infondo è proprio questo che sembra volere Vannacci: basta che si parli di lui sia in positivo, sia in negativo.