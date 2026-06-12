L’agenzia funebre Taffo ne ha tirata fuori un’altra delle sue. L’agenzia funebre romana, nota per la sua promozione dissacrante, ha piazzato il suo ennesimo colpo: nella nuova pubblicità si vede un soldato di spalle con un arcobaleno sullo sfondo e una bara ai piedi. Sopra la scritta: “L’arcobaleno è normale, se non lo vedi forse sei morto. Generale, chiamaci”.

L’immagine è un chiaro riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Roberto Vannacci a Otto e mezzo, dove il leader di Futuro Nazionale aveva ribadito la sua posizione sugli omosessuali: “Possono fare quello che vogliono, ma non avere una famiglia”.

Taffo, ancora una volta ha colpito nel segno. E il post con il soldato di spalle ha già fatto il giro dei social dando, se pur indirettamente, ancora più spazio a Vannacci grazie all’efficacia della pubblicità. E infondo è proprio questo che sembra volere Vannacci: basta che si parli di lui sia in positivo, sia in negativo.