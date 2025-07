L’allora presidente della Camera Roberto Fico, nel 2018 introdusse un taglio drastico ai vitalizi grazie ad una delibera approvata dalla Camera. Ora la pensione degli ex parlamentare viene calcolata con il sistema contributivo, ossia in base ai contributi versati, lo stesso sistema che viene utilizzato per la stragrande maggioranza dei lavoratori italiani.

La svolta decisa dall’allora esponente di spicco del Movimento 5 Stelle era retroattiva ed ha colpito duramente i parlamentari più anziani, che si sono ritrovati con tagli al proprio assegno che arrivano anche al 90 per cento.

La delibera ha portato circa 1300 ex deputati ad impugnare il cosiddetto “vitalizio della discordia”. Tra loro ci sono molti voti noti, tutti in attesa di una nuova delibera della Camera che potrebbe ribaltare tutto. Nei prossimi giorni il Collegio d’Appello della Camera dei Deputati, vale a dire il tribunale di secondo grado interno alla Camera, si pronuncerà infatti a proposito dei ricorsi presentati, che chiedono il ripristino dell’assegno originario.

Mercoledì 2 luglio si è svolta a Montecitorio la prima udienza del Collegio d’Appello della Camera, l’organo giurisdizionale interno presieduto da Ylenia Lucaselli di Fratelli d’Italia e composto da cinque deputati: Ingrid Bisa della Lega, Pietro Pittalis di Forza Italia, Marco Lacarra del partito Democratico e Vittoria Baldino di M5s, tutti avvocati.

Il Collegio a breve dovrebbe offrire la sua soluzione. Nel caso venisse data ragione ai ricorrenti si aprirebbe un nuovo scenario con un effetto domino come già accaduto nel 2022, quando una sentenza annullò in parte la delibera Fico, restituendo a diversi parlamentari anziani una parte degli assegni originari.

Chi sono i ricorrenti illustri

Tra i nomi illustri che hanno fatto ricorso contro il “vitalizio della discordia” figurano l’ex ministro Claudio Scajola, gli ex sindaci di Napoli Antonio Bassolino e Rosa Russo Iervolino, l’ex attrice Ilona Staller, l’ex giornalista Paolo Guzzanti.

Ci sono poi diversi esponenti socialisti storici come Fabrizio Cicchitto, Claudio Martelli e Margherita Boniver. e l’ex leader del movimento studentesco Mario Capanna.

Paolo Guzzanti è stato tra i primi a contestare la riforma voluta dal movimento fondato da Grillo con lo scopo di “moralizzare” la politica. Al Corriere della Sera ha spiegato: “Il principio del vitalizio come è stato concepito dai padri fondatori era sacrosanto. Se sei un cittadino che svolge un lavoro era un riconoscimento per chi lasciava il proprio mestiere e si metteva al servizio dello Stato e a un certo punto si sacrifica e va in Parlamento e non fa il suo mestiere per un periodo deve essergli riconosciuto un vitalizio. Così quando i 5 Stelle approvarono la sforbiciata mi incazzai per la violenza messa in atto nei confronti del Parlamento e per il discredito gettato nei confronti di deputati e senatori”.

Guzzanti percepisce circa 3mila euro al mese: “È fra [i vitalizi] diminuiti meno, sono entrato già con il contributivo. Lo ritengo giusto per tutti coloro che hanno lavorato per il Parlamento della Repubblica. Ho dato il sangue come presidente della Commissione Mitrokhin. Tornassi indietro, forse non farei più il parlamentare. Ne vale davvero la pena?”.