Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando delle elezioni in Germania ha detto che Alternative für Deutschland è un “partito non ha a che vedere con un partito come la Lega, per intenderci. Sostengono tesi che nessuno qui sostiene, come le classi separate per i bambini diversamente abili. Sono posizioni inaccettabili”.

Nessuno, infatti. Tranne, per esempio, l’ex generale Roberto Vannacci che alla Stampa spiegò: “Un disabile, però, non lo metterei di certo a correre con uno che fa il record dei cento metri. Gli puoi far fare una lezione insieme, per spirito di appartenenza, ma poi ha bisogno di un aiuto specifico. Chi ha un ritardo di apprendimento si sente più o meno discriminato in una classe dove tutti capiscono al volo? La scuola deve essere dura e selettiva, perché così sarà poi la vita. O almeno, così è stata la mia”. E indovinate di che partito è il buon Vannacci Roberto? Della Lega. E indovinate con chi è alleata la Lega? Forza Italia. E indovinate chi è il leader di Forza Italia? Antonio Tajani.