“Finché siamo al governo non ci sarà alcuna patrimoniale, finche Forza Italia sarà seduta nella sala del Consiglio dei ministri non ci sarà alcuna patrimoniale per gli italiani”. Lo assicura il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di una tassa sui grandi patrimoni, a livello europeo, proposta dalla leader del Partito Democratico, Elly Schlein. Tajani l’ha detto a margine dell’Assemblea nazionale degli eletti azzurri negli enti locali, in corso a Montecitorio.

Le parole di Tajani

“La sinistra pensa sempre alle tasse, è una visione punitiva della società. Ora ricominciamo: gli extraprofitti, le tasse, i grandi patrimoni, ma cos’è un grande patrimonio? Io invece credo che dobbiamo favorire gli investimenti e i grandi patrimoni servono per fare investimenti, per favorire la crescita. Questa ossessione delle tasse, da parte della sinistra, mi preoccupa molto, è una visione molto statalista e punitiva. Le tasse le devono pagare i giganti del web, questo sì, le devono pagare come gli altri”.