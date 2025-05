Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato intervistato dal Messaggero ed ha parlato del nuovo Papa: “Il mondo è disseminato di guerre fra cristiani, devono fermarsi, speriamo che ascoltino questo papa”. Secondo Tajani, quella di Leone XIV sarà “a sentire le sue prime parole una Chiesa di tutti, affacciata sul mondo e sulle tante guerre che lo affliggono. Spesso guerre fra cristiani. È un mondo spaventato, manca fiducia, c’è bisogno di una Chiesa rassicurante”.

Il fatto che il nuovo pontefice sia occidentale “è importante. Ma sono sicuro che Prevost sarà un papa universale, cattolico come è la Chiesa dalla sua fondazione. Mi rende felice che sia stato vescovo di Chiclayo, città peruviana a cui sono molto legato. Mi porto dentro quella città. Sono stato a trovare i ragazzi della Comunità in dialogo, impegnati nella lotta contro le dipendenze come la comunità di Trivigliano che seguo da vicino con padre Vincenzo Tagliaferri. Ricordo la gente in Perù parlare con enorme affetto del loro vescovo Prevost”.

A colpire Tajani è “l’appello fermo per la pace. Viviamo in un mondo impaurito, ferito da guerre dall’esito incerto – per ultimo dalle tensioni fra India e Pakistan nei giorni scorsi – serve ora più che mai un papa saldo, un’àncora di salvezza, capace di parlare a tutti”.

Nella ricerca della pace la Chiesa può giocare “un ruolo grandissimo, la Chiesa ha sempre lavorato per la pace, dalle guerre mondiali ai tanti conflitti dove la sua mediazione è stata decisiva, come in Mozambico. Spero che i leader del mondo ascoltino il discorso di Prevost a San Pietro. Dio è pace”.