“Il successo dell’iniziativa di pace avviata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe davvero costituire una svolta storica che cambia il volto del Medio Oriente e quindi del Mediterraneo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l’informativa alla Camera. “Un successo ancora legato a un filo. Molte sono le variabili che ancora non sono state definite: dal ritorno delle salme degli ostaggi assassinati fino alle modalità effettive dello smantellamento della struttura militare di Hamas. Tuttavia, quel filo di speranza si sta rivelando solido perché interpreta la volontà di pace di popolazioni che hanno sofferto moltissimo da una parte e dall’altra. Da qui tante, troppe vittime innocenti e tanti sopravvissuti che chiedono cibo, cure mediche e soprattutto sicurezza e speranza per il futuro della loro terra. Quel futuro potrebbe finalmente essere a portata di mano”.

“Rivendico con orgoglio la nostra azione”

“Come hanno confermato anche il Presidente del Consiglio e il ministro della Difesa, l’Italia è pronta a fare la propria parte, forte della solida e riconosciuta esperienza maturata negli anni in tanti quadranti internazionali complessi. Naturalmente il Parlamento verrà coinvolto in tutte le decisioni che riguarderanno la nostra partecipazione alla Isf e mi auguro che su questo argomento si possa trovare una unità di intenti tra tutte le forze politiche”, ha dichiarato Tajani.

“Oggi finalmente ci sono le condizioni per una Gaza liberata dall’incubo di Hamas e affidata provvisoriamente ad un controllo internazionale con l’attiva partecipazione dei Paesi islamici. Tutto questo nella prospettiva di giungere ad uno Stato palestinese vero, democratico, pacifico, non confessionale, affidato ad una Autorità nazionale palestinese profondamente rinnovata negli uomini e nei metodi. Uno Stato pacifico riconosciuto da Israele e che riconosca Israele. Il riconoscimento dello Stato della Palestina, quando ci saranno le condizioni che sono state poste anche dal Parlamento, è ora più vicino”, ha affermato Tajani.

“Il governo italiano ha sostenuto questo difficile percorso fin dall’inizio. Lavorando con pazienza e concretezza, con due obiettivi molto chiari: mantenere sempre vivo il dialogo tra le parti e alleviare, per quanto possibile, le sofferenze della popolazione civile palestinese. Rivendico oggi con orgoglio la nostra azione”. “Oggi pomeriggio – ha proseguito – avremo una riunione governativa sulla ricostruzione” di Gaza. “È infatti cruciale consolidare ora le condizioni perché la pace resista nella prospettiva di due Stati che convivono in pace e sicurezza. Credo che nessuno vorrà davvero tornare indietro e l’Italia è pronta a fare la sua parte”.

“L’antisemitismo è un pregiudizio che va combattuto”

“L’antisemitismo è un pregiudizio mostruoso che va combattuto ovunque e in ogni modo, con tutta la forza di cui i sistemi democratici dispongono”, ha dichiarato inoltre Tajani: “Fermarne la diffusione è un impegno solenne che il governo assume in quest’Aula. Purtroppo anche martedì sera a Udine i violenti estremisti pro-Pal hanno aggredito le forze dell’ordine perché volevano impedire lo svolgimento della partita di calcio Italia-Israele”. Secondo il ministro, l’antisemitismo “si è riaffacciato, dimostrando che la memoria delle tragedie di 80 anni fa non è più sufficiente a tenere lontana l’eco del più odioso dei pregiudizi razziali”. Le parole di Tajani riguardo alla lotta all’antisemitismo e alla morte dei tre carabinieri nell’esplosione di ieri nel Veronese sono state accolte dagli applausi bipartisan da parte dei deputati presenti in Aula.