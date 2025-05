Intervistato dal Corriere della Sera, Antonio Tajani parla di passi in avanti in Ucraina: “Che Putin e Zelensky siano pronti a incontrarsi è un passo avanti decisivo, dobbiamo favorirlo in ogni modo. Ma le trattative si fanno con un cessate il fuoco che non può essere di tre giorni. Serve una vera tregua”.

Le parole di Tajani

La premier italiana non ha partecipato fisicamente ma collegata in video al vertice dei volenterosi a Kiev. “Giorgia Meloni si è collegata in video conferenza, quindi c’era. Quel che conta è la presenza nella sostanza – rimarca – L’Italia, il governo, la presidente in prima persona sono presenti in ogni aspetto della trattativa”. Nel giugno del 2022 su quel treno per Kiev c’erano Draghi, Macron e Scholz, mentre sabato al posto di Meloni sedeva Starmer, oltre che il premier polacco Tusk. “La Polonia è un grande Paese. E lo è l’Italia. Prova ne sia la riunione” che si terrà oggi “a Londra con i vertici della Ue, tra i ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito. Il gruppo Weimar discuterà degli scenari di crisi e farà il punto sugli sforzi per il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev”.

“Premier o ministri – sottolinea – non fa differenza, la sostanza è che noi contribuiamo. Il sostegno italiano all’Ucraina ammonta a circa 2,5 miliardi, al netto degli aiuti militari e dei contributi europei”. “Noi stiamo dalla parte dell’Ucraina, però riteniamo che inviare truppe dei Paesi Nato al confine con la Russia non sia il modo migliore per garantire la sicurezza dopo la pace – conclude – Per noi è meglio avere una zona cuscinetto con una presenza dell’Onu”.