Intervistato dalla Stampa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani dice che “l’Italia è sempre decisa ad aiutare l’Ucraina”, ma sul fondo per Kiev da 40 miliardi “ci sono ancora molti interrogativi, dovremo già investire molti soldi per adeguarci ai parametri della Nato e per il piano von der Leyen e dunque va fatta una valutazione complessiva”.

Le parole di Tajani

Per Tajani, aumentare le spese per garantire la Difesa “è una necessità, oltre che un dovere imposto dalla Costituzione”. Poi sottolinea: “Giorgetti ha le sue sacrosante preoccupazioni sui conti pubblici, ma ci sono anche altre priorità di cui tener conto: qui è in gioco la sicurezza nazionale”. Quanto all’invio di truppe sottolinea: “l’ho detto anche a Marco Rubio al G7: noi siamo disposti a inviare i nostri militari in Ucraina in una operazione di peacekeeping, ma soltanto nel quadro di una missione Onu. Diversamente no, non possiamo. E comunque bisogna prima arrivare alla pace e prima ancora al cessate il fuoco. Noi sosteniamo l’iniziativa americana, ma aspettiamo ancora la risposta di Putin”.