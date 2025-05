“Io mi fido poco di Putin”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in un’intervista riportata da alcuni quotidiani, tra cui Il Fatto Quotidiano e Il Messaggero, alla vigilia del summit di Istanbul che potrebbe segnare una svolta nella guerra in Ucraina. “Ho incontrato a Verona il vicepremier Kuleba: abbiamo parlato della ricostruzione ucraina in vista della conferenza che si terrà in Italia a luglio – ha continuato il titolare della Farnesina – ma è difficile confidare nelle aperture di Putin in questa fase”. Tajani si è mostrato poi scettico sulla possibilità di una risoluzione immediata della crisi ucraina. La fiducia nel leader del Cremlino è bassa, e anche l’unità europea potrebbe essere messa alla prova. “Ci opporremo a qualunque tentativo di disgregare l’Europa, come fa la signora Le Pen – ha aggiunto –. Io non farei mai parte di un governo anti-Ue”. Tajani è poi itnervenuto anche sul conflitto a Gaza: “Noi, su Gaza, stiamo con Papa Leone XIV, che domenica, nel suo primo Angelus, ha chiesto il cessate il fuoco – ha concluso –. E quando diciamo che appoggiamo il piano di pace dell’Egitto, mi pare che la nostra posizione sia piuttosto chiara”.