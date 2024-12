Tajani: “Obiettivo di Forza Italia è arrivare al 20 per cento”

Antonio Tajani parla del futuro di Forza Italia. Intervistato dal Foglio, il leader di Forza Italia spiega: “Sono pronto a lanciare una vera e propria rivoluzione interna per arrivare al 20 per cento“.

I rapporti con la famiglia Berlusconi

Quanto ai rapporti con la famiglia Berlusconi parla di “amici che ascolto volentieri se hanno idee, consigli. Ma poi decido sempre e solo io”.

Alla domanda ‘il disancoraggio di Meloni a leader come Orbán lo legge come un segnale di maturità politica?’ Tajani risponde: “E’ segno di grande pragmatismo politico. Il presidente del Consiglio italiano deve tenere conto di quello che è il suo paese, di quella che è la maggioranza che lo sostiene. Quindi si muove da leader di una nazione, non da segretario di partito”.