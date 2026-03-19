“Oggi è la festa del papà. Dovremmo pensare ai tanti bambini che hanno aspettato i genitori quando erano in carcere, da innocenti. Ecco, dobbiamo sempre pensare alle sofferenze delle famiglie. La storia raccontata dalla figlia di Enzo Tortora, Gaia Tortora, da questo punto di vista è significativa”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla stampa a Bruxelles.

“Quello sul referendum – ha continuato – non è un voto politico, ma un voto per cambiare le cose nel nostro Paese. In un sistema moderno, come quello che abbiamo delineato con la separazione delle carriere, c’è un Consiglio Superiore della Magistratura che non deve essere condizionato dai partiti attraverso le correnti. Con il sorteggio di coloro che dovranno far parte dell’organo di autogoverno dei magistrati si vuole garantire a tutti un processo giusto, affinché non si verifichino più vicende come quella di Enzo Tortora, né quelle di tanti altri protagonisti e cittadini sconosciuti”.