Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sugli affitti brevi non fa nessun passo indietro. Anzi. Ora sfida il governo: “Abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi tassa e adesso in Parlamento faremo di tutto per tornare allo stato attuale, ovvero nessuna tassa per chi affitta senza intermediario o con le piattaforme. Presenteremo emendamenti a partire dal Senato per eliminare questa tassa, così come lo faremo sui dividendi”.

“In queste ore – dice anche il vice segretario di Forza Italia Stefano Benigni in un video pubblicato sui social – si discute dell’aumento dal 21% al 26% della cedolare secca sugli affitti brevi, una norma prevista dalla legge di bilancio non concordata in Consiglio dei Ministri e che Forza Italia non condivide. Colpire chi affitta una casa che ha ereditato o che ha comprato con anni di sacrifici non è giustizia fiscale: significa solo penalizzare le famiglie. La casa per Forza Italia non è un bene da colpire. La casa è un bene primario su cui ogni famiglia costruisce il proprio futuro e noi continueremo sempre a difenderla. Per noi la regola è chiara: chi ha più immobili da affittare può anche pagare qualcosa in più; chi ne ha solo uno deve continuare a pagare il 21%, così come è stato fino ad oggi. Grazie al lavoro che faremo in Parlamento non ci sarà nessun aumento di tasse sulla casa: è un impegno preciso che Forza Italia ha preso con i cittadini e che siamo determinati a portare avanti”.