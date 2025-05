“Sono veramente indignato quando sento, anche in Parlamento, toni e parole violente”. Lo ha detto il leader azzurro Antonio Tajani dal palco del congresso di Forza Italia giovani stigmatizzando il fatto che “solo per trovare la compattezza della sinistra” ci si “accusi di avere le mani lorde di sangue”. “Ma i cattivi maestri – ha aggiunto il vicepremier e ministro degli Esteri – rischiano di fomentare l’odio non di costruire la pace, la pace si costruisce in maniera diversa”. “Sono avversari politici – ha concluso in un altro passaggio – ma l’odio non può essere nel cuore” di chi sceglie “il più importante servizio che un uomo o una donna vuol regalare ai suoi concittadini”.

“Adam verrà in Italia, forse per essere operato l’11 giugno”

Tajani ha parlato anche della possibilità che Adam, l’unico figlio superstite della pediatra palestinese che ha perso altri 9 figli in un raid a Gaza, venga operato in Italia: “La mamma di Adam ha deciso di farlo venire in Italia, verrà appena possibile, appena risolti i problemi di autorizzazione, accompagnato dalla zia e da altri 4 bambini, i figli della zia”. Tajani ha aggiunto che “appena possibile partirà anche il marito. Questo dimostra quanto il popolo palestinese guardi all’Italia come luogo di speranza”. E a chi gli chiedeva se ci fosse una data ha replicato che “potrebbe essere operato il giorno 11 ma è una data orientativa”.

La reazione del Pd

Quanto detto da Tajani a proposito dei “cattivi maestri della sinistra” è stato contestato dalla senatrice del partito Democratico Sandra Zampa che ha dichiarato: “Un ministro che arriva a dire che l’opposizione usa le vittime palestinesi e l’enorme tragedia umanitaria di Gaza per fare propaganda, fa vergogna. Tajani si dovrebbe profondamente vergognare delle parole che ha pronunciato e dovrebbe chiedere scusa”.