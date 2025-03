Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto a Agricoltura È ed ha commentato una dichiarazione rilasciata da Zingaretti del Pd che lo riguarda: “A qualcuno piacciono le prove muscolari, mi hanno criticato a sinistra perché ho detto che bisogna discutere, ma ho anche detto che – fermo restando che a decidere è l’Ue – se vogliamo come Italia continuare a esportare più prodotti in Usa dobbiamo importare più prodotti da lì perché c’è un disavanzo commerciale a nostro vantaggio”.

Tajani ha proseguito: “Zingaretti ha detto che devono portarmi via con un ambulanza e portarmi in un ospedale psichiatrico per aver detto questa cosa che mi pare di assoluto buon senso e di tutela dell’interesse dei prodotti italiani. Ma state tranquilli, sono sano di mente non c’è problema. Forse loro si ricordano quello che facevano in Unione Sovietica, quando uno diceva una cosa che non piaceva lo mandavano nel gulag perché è matto e così risolviamo il problema, ma non è così”.