“Ha perso il governo, non ci sono discussioni, ha vinto il campo largo, un’idea di alternativa”, ha affermato Igor Taruffi, responsabile organizzazione del Partito Democratico, intervistato a La 7, commentando i risultati delle regionali. “L’alternativa c’è, la partita per le politiche è aperta”. Taruffi ha poi analizzato il quadro politico nazionale: “Rispetto al 2022 i risultati di collegi uninominali sarebbero ribaltati; è chiaro che la presidente del Consiglio ha questo scopo, cancellare i collegi uninominali che perderebbe tutti, e fare un proporzionale; e lo fa non per interesse generale, ma per interesse personale”.

Sulla legge elettorale in vigore ha aggiunto: “L’attuale legge elettorale non sarà la migliore, ma dimostra che chi vince le elezioni è in grado di governare. La legge ha dimostrato di saper assicurare una maggioranza, non si capisce perché cambiarla se non per ragioni di bottega”. Parlando delle prossime politiche, Taruffi ha sottolineato: “Non ho la sfera di cristallo ma sono sicuro che il centrosinistra il favor di dividersi non lo farà più. Renderemo più solida la proposta politica, ma andremo insieme e faremo di tutto per vincere. Certo non abbiamo risolto tutto, ma il dato chiaro è che la partita è apertissima, noi siamo in grado di andare al governo vincendo le elezioni e, lo dico sommessamente, dalle parti del Pd non è mai accaduto”.