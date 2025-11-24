Taruffi (Pd): “Ha perso il governo e ha vinto il campo largo. La partita per le politiche è aperta. E per questo la Meloni vuole cambiare la legge elettorale”
“Ha perso il governo, non ci sono discussioni, ha vinto il campo largo, un’idea di alternativa”, ha affermato Igor Taruffi, responsabile organizzazione del Partito Democratico, intervistato a La 7, commentando i risultati delle regionali. “L’alternativa c’è, la partita per le politiche è aperta”. Taruffi ha poi analizzato il quadro politico nazionale: “Rispetto al 2022 i risultati di collegi uninominali sarebbero ribaltati; è chiaro che la presidente del Consiglio ha questo scopo, cancellare i collegi uninominali che perderebbe tutti, e fare un proporzionale; e lo fa non per interesse generale, ma per interesse personale”.
Sulla legge elettorale in vigore ha aggiunto: “L’attuale legge elettorale non sarà la migliore, ma dimostra che chi vince le elezioni è in grado di governare. La legge ha dimostrato di saper assicurare una maggioranza, non si capisce perché cambiarla se non per ragioni di bottega”. Parlando delle prossime politiche, Taruffi ha sottolineato: “Non ho la sfera di cristallo ma sono sicuro che il centrosinistra il favor di dividersi non lo farà più. Renderemo più solida la proposta politica, ma andremo insieme e faremo di tutto per vincere. Certo non abbiamo risolto tutto, ma il dato chiaro è che la partita è apertissima, noi siamo in grado di andare al governo vincendo le elezioni e, lo dico sommessamente, dalle parti del Pd non è mai accaduto”.