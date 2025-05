Tito Boeri, ex presidente dell’Inps e attuale direttore scientifico del Festival internazionale dell’economia, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha sottolineato due punti cruciali per l’Europa: il disagio giovanile e il ruolo internazionale dell’Unione. “Il disagio dei giovani non deve essere dimenticato. Allo stesso tempo, l’Europa è chiamata a potenziare il suo ruolo internazionale di fronte all’incertezza Usa. In tal senso, le parole di Mattarella e Draghi sono un richiamo opportuno, che dovrebbe essere colto dall’attuale governo”, ha affermato Boeri, evidenziando la necessità di una strategia che non trascuri le nuove generazioni e che rafforzi l’identità europea nello scacchiere globale.

Europa, dollaro ed equilibrio globale

Nel corso dell’intervista, Boeri ha anche analizzato il contesto economico internazionale, in particolare il calo dello spread sotto i 100 punti base. “C’è un distinguo da fare, perché siamo in uno scenario in cui un Paese – gli Usa – e una moneta – il dollaro – erano considerati come un porto sicuro. Ora c’è una perdita di credibilità che abbiamo vissuto anche noi negli anni della crisi dell’eurozona”, ha spiegato.

Riferendosi all’attuale politica statunitense, ha aggiunto: “Negli Usa c’è una amministrazione avventurista e con scelte dirompenti, con tanti salti in avanti e retromarce come sul commercio”. Secondo Boeri, il futuro potrebbe vedere un rafforzamento dell’euro: “Lo abbiamo visto con la fuga dai Treasuries. È per questo che l’euro può trarne vantaggio e potenzialmente prendere il ruolo del dollaro nel futuro, se la credibilità degli Usa continuerà a calare in questo modo”.