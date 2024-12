“Quello che ha fatto Conte, con la modifica formale dello statuto, è un altro partito. Il M5S non può rinnegare sé stesso. Quello dovrà essere il partito di Conte e non il M5S. Sarà una copia sfigata del Pd”. Lo ha detto Danilo Toninelli, componente del Collegio dei Probiviri del M5S, in una diretta con Radio Cusano.

“A Conte un partito copia sfigata del Pd”

“Grillo”, ha aggiunto, “si riprenderà sicuramente il simbolo. Basta dare mandato legale per impedire a Conte l’utilizzo del simbolo”.

Sulla ripetizione del voto dell’Assemblea degli iscritti del M5S, Toninelli ha commentato: “Conte ha cancellato d’imperio gli iscritti, io invito a non votare”. Infine, l’analisi del videomessaggio del fondatore: “È un intervento storico che potrebbe definire la fine del M5S, ma in maniera gloriosa”.