“Nel discorso di commiato nel 1961 Dwight Eisenhower mise in guardia sullo strapotere del complesso militare-industriale. Oggi si dovrebbe dire la stessa cosa se i giganti della rete si spingono ad esercitare funzioni sostitutive degli Stati”. Lo dice, intervistato dalla Stampa, l’ex ministro Giulio Tremonti. Che poi aggiunge: “C’è il rischio di un autoritarismo senza garanzie. Nel 2022, citando proprio Eisenhower, scrissi che poteva venire il momento di iniziare ad applicare le regole antitrust”.

Le parole di Tremonti

“Non ho la sfera di cristallo – sottolinea -. Vedo solo il programma di Donald Trump e la tragica condizione dell’Europa”. Che differenza c’è fra il primo Trump e quello di oggi? “L’America sarà una potenza globale ma non più globalista – risponde -. La fine di una lunga stagione di filosofia politica e morale”. Quanto all’Ue dice: “L’Europa – lo dico da anni – è il continente più bloccato e regolato del mondo” e aggiunge: “Finché non si capisce che il problema in Europa è l’iper-regolazione, non c’è speranza di cambiare le cose”.