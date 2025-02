“Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – scrive in una nota l’europarlamentare Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle – getta la maschera. Nell’intervista rilasciata al Financial Times auspica che si allentino i vincoli di bilancio europei per le spese della difesa e per l’acquisto di armi”.

Le parole di Tridico

“Questa – prosegue – è l’Europa che vuole il governo Meloni: più fondi per la guerra mentre si continuerà ad applicare l’austerity per la spesa sociale, la sanità, i trasporti, la lotta alla povertà e le misure contro il caro bolletta”.

“In realtà – contrinua l’europarlamentare – non siamo sorpresi visto che il nuovo Patto di Stabilità è stato votato a Bruxelles proprio da Giorgetti e dalla Meloni, siamo piuttosto preoccupati per il futuro della nostra Europa governata da politici guerrafondai e assolutamente disinteressati alla prosperità dei loro cittadini e al declino industriale in molti settori dell’economia, in primis quello delle automotive. Il Movimento 5 Stelle darà battaglia contro questa deriva pericolosa e autolesionista”.