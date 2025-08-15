La vera collusione tra Donald Trump e Vladimir Putin potrebbe essere più spaventosa di quanto i loro critici sospettassero da tempo: questa frase allarmante domina il settimanale inglese Economist alla vigilia dell’incontro fra i due capi di Stato a Anchorage in Alaska.

Un altro giornale londinese, il Telegraph, aggiunge foschi toni al quadro.

Il vertice di oggi in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin potrebbe essere il più importante per l’Europa dai tempi di Yalta nel 1945 o di Monaco nel 1938.

Quelle ingloriose spartizioni videro gli aggressori ricompensati: Hitler ottenne i Sudeti dalla Cecoslovacchia, Stalin costrinse Churchill e Roosevelt a tradire la Polonia, proprio il paese per difendere il quale la Gran Bretagna era andata in guerra.

Trump sta per concludere un accordo altrettanto losco ad Anchorage?

La diagnosi dell’Economist su Trump

La diagnosi dell’Economist parte dalla constatazione che ostacolare Donald Trump significa incorrere in una punizione mentre Vladimir Putin è stata una misteriosa eccezione.

Trump ha attribuito le sue difficoltà per l’interferenza russa nelle elezioni del 2016 a quasi tutti tranne che a lui. Ha attribuito la guerra in Ucraina all’ex presidente Joe Biden, accusandolo di averla presumibilmente provocata per debolezza, e al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di averla in qualche modo innescata. Quando la Russia invase il Paese nel febbraio 2022, Trump elogiò la “saggezza” di Putin.

Per mesi, mentre Putin si faceva beffe delle sue promesse di porre fine alla guerra in un giorno e dei suoi appelli al cessate il fuoco, il presidente che un tempo aveva minacciato “fuoco e furia” contro la Corea del Nord e dazi fino al 245% contro la Cina non si è lasciato andare a simili millanterie.

È sembrato più lamentoso che formidabile. “Vladimir, basta!” ha scritto sui social media ad aprile. Il suo uso del nome di battesimo tradiva una commovente fiducia nel fatto che la loro intimità condivisa avrebbe avuto importanza anche per la sua controparte rettiliana.

Mentre Putin continuava a uccidere

Quando Putin continuava a uccidere ucraini, Trump fece un passo ancora meno caratteristico: ammise al mondo di essere stato preso in giro. “Forse non vuole fermare la guerra, mi sta solo prendendo in giro”, rifletté il 26 aprile.

Un mese dopo, azzardò che il suo amico doveva essere cambiato, “diventato completamente pazzo!”. Poi, l’8 luglio, riconobbe ciò che avrebbe dovuto essere ovvio fin dall’inizio: “È sempre molto gentile, ma si rivela inutile”. Trump minacciò sanzioni secondarie alla Russia, ma poi si lanciò sugli ultimi messaggi contrastanti di Putin sulla pace, ricompensandolo con un vertice in America.

Perché, con quest’uomo, Trump è stato così accomodante? Gli sforzi di giornalisti, investigatori del Congresso e procuratori per individuarne il motivo si sono spesso rivelati esercizi di autolesionismo e tristezza.

Lo schema sembrava sinistro: Trump elogiò Putin in televisione già nel 2007; lo invitò al concorso di Miss Universo a Mosca nel 2013 e si chiese su Twitter se sarebbe diventato il suo “nuovo migliore amico”.

Poi è arrivata l’interferenza della Russia nelle elezioni del 2016, incluso l’hacking delle email dei Democratici per indebolire la candidata democratica Hillary Clinton. Alcuni giornalisti hanno alimentato i sospetti di una cospirazione – “collusione” è diventata la parola d’ordine – diffondendo voci secondo cui Putin stava ricattando Trump con un video osceno. La fonte si è rivelata essere una voce elaborata durante una ricerca per aiutare la Clinton.

Nove anni dopo, l’ingerenza a basso budget di Putin continua a premiare i nemici dell’America, avvelenandone la politica e distraendone i leader.

L’esaustivo rapporto pubblicato nel 2019 da un consulente indipendente, Robert Mueller, affermava nella sua prima pagina che “il governo russo ha percepito che avrebbe tratto beneficio da una presidenza Trump e si è impegnato per ottenere tale risultato”. Mueller ha incriminato numerosi russi e ha anche ottenuto dichiarazioni di colpevolezza da alcuni collaboratori di Trump per aver violato diverse leggi. Tuttavia, non ha concluso che la campagna “abbia cospirato o coordinato” con i russi.

Scorrere i due volumi del rapporto significa ricordare quanto fossero malvagi i russi e quanto fosse caotica la campagna di Trump. Significa anche lamentare il tempo e le energie spese, viste le scarse prove trovate a sostegno dei sospetti più accesi.

Ed è deplorevole quanto poco sia stata concessa al signor Trump la presunzione di innocenza.

Nelle parole finali del rapporto, il signor Mueller ha osservato che, pur non accusando Trump di alcun crimine, “non lo ha nemmeno scagionato”

L’enigma dell’ammirazione di Trump per Putin avrebbe potuto essere affrontato meglio dagli psicologi. Di certo Putin, esperto agente del KGB, ha saputo sfruttare le sue vulnerabilità, inclusa la vanità. Si dice che Trump sia rimasto “chiaramente colpito” da un ritratto kitsch di sé stesso regalatogli da Putin a marzo.

Eppure questa speculazione paternalistica potrebbe essere ingiusta anche nei confronti di Trump. Di certo ne sottovaluta il rischio. Ha valide ragioni per identificarsi con Putin.

Fin dagli anni ’30, un pilastro della politica estera americana è stato il principio secondo cui nessun Paese può conquistare territorio con la forza, un principio sancito anche dalla Carta delle Nazioni Unite. Eppure, nel suo primo mandato, perseguendo la sua visione di pace in Medio Oriente, Trump ha concesso due volte il riconoscimento americano dei territori conquistati, per la rivendicazione israeliana sulle alture del Golan e per quella del Marocco sul Sahara Occidentale. Sembra prevedere la fine della guerra in Ucraina, che comporterebbe anche l’assegnazione di nuovi territori alla Russia.

È così che persone “esperte” come Trump e Putin credono che il mondo funzioni davvero, o che dovrebbe funzionare: non secondo regole inventate da diplomatici in pantaloni a righe per preservare un ordine internazionale, ma in ossequio al potere esercitato da grandi uomini. Un mondo ostaggio di questa teoria potrebbe essere l’eredità della loro vera collusione.

E torniamo al Telegraph e al suo interrogativo se Trump stia per concludere un accordo altrettanto losco ad Anchorage.

Dopo giorni di intense pressioni da parte di Volodymyr Zelensky e dei suoi alleati europei, questo risultato sembra ora meno probabile, è la risposta.

Il presidente degli Stati Uniti sembra aver accettato che l’accordo delineato da Putin a Steve Witkoff, il compagno di golf di Trump diventato inviato di pace, fosse molto meno generoso di quanto inizialmente creduto – un’interpretazione errata che solleva imbarazzanti interrogativi sulla capacità di giudizio di Witkoff.

Trump ora si impegna a non concludere alcun accordo senza consultare Zelensky e i leader europei, eppure la tensione rimane. I diplomatici avvertono che Trump è spesso influenzato dall’ultima persona con cui parla. Quando quella persona è Putin, un maestro di astuzia, i rischi si moltiplicano.