Al segretario di Stato americano Marco Rubio “ho detto di dire al Papa in modo molto garbato e con grande rispetto che l’Iran non può possedere un’arma nucleare. Quindi, quando si schiera in loro difesa, gli ho detto anche di dire al Papa anche che l’Iran ha ucciso 42.000 manifestanti innocenti che non erano armati. Lo dica al Papa”. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dai media americani.

Tutte le frizioni con il Vaticano

Il controverso presidente americano sembra voler ridurre l’intricata complessità e gravità dei problemi del mondo a misura della sua debordante personalità. Il confronto tra il suo segretario di Stato e la diplomazia vaticana è stato cordiale ma non può certo occultare il fatto che, nonostante due dei massimi esponenti dell’amministrazione americana – il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio appunto – siano ferventi cattolici, i rapporti tra gli Stati Uniti e il Vaticano restano tesissimi, molto più che nella prima presidenza Trump.

Il 2026 segna anzi il punto di massima frizione tra la visione “umanitaria” di Papa Leone XIV e la dottrina “America First” di The Donald, dopo i ripetuti attacchi senza precedenti di un presidente Usa ad un pontefice e le critiche addirittura “teologiche” del suo vice.

Non si tratta più solo di divergenze ideologiche, ma di uno scontro frontale sulla dignità umana sullo sfondo delle guerre, delle violenze, della povertà. Non a caso Rubio e il Dipartimento di Stato hanno sottolineato dopo la visita in Vaticano l’impegno condiviso nel promuovere non solo la pace ma anche “la dignità umana”.

I nodi sono tanti: da migranti e rifugiati agli aiuti umanitari, passando per i conflitti più caldi come Iran, Libano e Ucraina, a quelli ancora sanguinanti o striscianti come Gaza e Cuba o “dimenticati” come quelli in Africa. Senza dimenticare la difesa dell’ambiente, la lotta al climate change. Il fossato che separa la Roma di Papa Leone dalla Washington di Trump non è mai stato così profondo.