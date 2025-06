Il presidente Donald Trump non ha ancora deciso se gli Stati Uniti si uniranno a Israele per attaccare i programmi nucleari e militari iraniani, stando alle dichiarazioni di alcuni funzionari della Casa Bianca al Wall Street Journal.

Le fonti affermano che l’attacco è stata una delle diverse opzioni discusse durante una riunione tra Trump e il suo team di sicurezza nazionale. Il report afferma che il presidente Trump spera ancora che la minaccia di un’azione militare statunitense porti l’Iran ad accettare le richieste degli Stati Uniti nei colloqui sul nucleare.

Due funzionari israeliani hanno detto ad Axios che Benjamin Netanyahu e il suo apparato della difesa continuano a credere che Trump potrebbe decidere di entrare in guerra nei prossimi giorni per bombardare l’impianto di Fordow.

Trump chiede gli iraniani di arrendersi

Su Truth, il presidente americano aveva già chiesto una “resa incondizionata” della Repubblica Islamica, dopo aver invitato tutti ad evacuare Teheran e avvisato che “ora abbiamo il controllo completo e totale dei cieli sopra l’Iran” grazie alla superiorità tecnologica militare Usa.

Minacciato anche Ali Khamenei: “Sappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto ‘Leader Supremo’. È un bersaglio facile, ma lì è al sicuro. Non lo elimineremo (non lo uccideremo!), almeno non per ora. Ma non vogliamo che i missili vengano lanciati contro i civili o i soldati americani. La nostra pazienza sta per esaurirsi”.

Il quadro resta dunque allarmante al massimo livello, l’escalation minaccia di estendere il conflitto, gli Stati Uniti considerano il coinvolgimento diretto quale opzione tra le altre. Nel frattempo sul campo parlano cacciabombardieri e missili.

Missili ipersonici iraniani su Israele

Il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) dell’Iran ha dichiarato che durante l’ultimo attacco a Israele sono stati usati anche missili ipersonici. Parlano i pasdaran perché la Guida Suprema Ali Khamenei, annunciando solennemente l’ora della vendetta attraverso riferimenti storici al Corano, ha ufficialmente passato le insegne del comando proprio alle guardie rivoluzionarie.

“La battaglia ha inizio”, questo il post su X della guida suprema iraniana, dopo che Donald Trump ha detto di non avere alcuna intenzione di uccidere il leader iraniano “per ora”. Ali Khamenei ha scritto su X: “Nel nome del nobile Haidar, la battaglia ha inizio”, scrive al Jazeera, spiegando che Haidar è un altro nome di Ali, il quarto califfo musulmano.

Senza Usa, Israele può difendersi dai missili 12 giorni

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver colpito i siti di produzione di centrifughe usati per il programma nucleare e di armi dell’Iran. Sullo sfondo, il ruolo del grande alleato americano, perché, sebbene finora non formalmente coinvolta, l’amministrazione Usa sostiene militarmente la difesa contraerea israeliana.

Un punto decisivo, quindi, capire cosa farà Trump e la direzione che prenderà il conflitto. Secondo il Washington Post, che cita fonti interne informate, senza rifornimenti americani o un maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti, Israele può mantenere la sua difesa missilistica per altri 10-12 giorni se l’Iran manterrà i suoi attacchi costanti. Lo Stato ebraico potrebbe essere in grado di intercettare solo una parte minore di missili per razionare le sue munizioni difensive.

Merz: “Israele fa il lavoro sporco per tutti noi”

Dal G7 arrivano appelli per tornare al tavolo negoziale, come ha chiesto Emmanuel Macron, con un monito contro qualsiasi tentativo di cambio di regime che porterebbe al “caos”. Ma il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha riconosciuto che Israele “sta facendo il lavoro sporco per tutti noi” in Iran, e che “se Teheran non fa marcia indietro, la distruzione completa del programma nucleare iraniano è all’ordine del giorno, cosa che Israele non può ottenere da solo”.