Durante il suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu, Donald Trump ha rilanciato una rivendicazione già fatta più volte: “I’ve solved seven wars. We ended seven wars” (“ho risolto sette guerre, le abbiamo concluse”). In passato d’altronde aveva già dichiarato: “I’ve stopped six wars … I’m averaging about a war a month” (“ho fermato sei guerre… circa una al mese”). A inizio settembre un funzionario della Casa Bianca aveva precisato i conflitti citati dal presidente: India e Pakistan, Israele e Iran, Egitto ed Etiopia, Thailandia e Cambogia, Serbia e Kosovo, Repubblica Democratica del Congo e Rwanda, Armenia e Azerbaigian.

Secondo lo stesso funzionario, alcune di queste guerre “would have broken out had he not stepped in” (“sarebbero esplose se non fosse intervenuto”). Il portale FactCheck.org ha analizzato caso per caso. Trump ha avuto un ruolo decisivo nel fermare i combattimenti tra Israele e Iran, grazie a un intervento militare e a una mediazione che hanno portato al cessate il fuoco. Ha contribuito anche alla tregua tra Thailandia e Cambogia, favorendo un accordo con pressioni commerciali e mediazione internazionale. Sul fronte India-Pakistan, invece, Washington ha avuto un ruolo di supporto, ma Nuova Delhi ha smentito qualsiasi intervento diretto. Ancora più discutibili le affermazioni su Serbia-Kosovo, Rwanda-Congo e Armenia-Azerbaigian: qui Trump ha facilitato accordi o dichiarazioni d’intenti, senza però chiudere i conflitti. Infine, sulla disputa tra Egitto ed Etiopia per la diga sul Nilo non si può parlare di guerra vera e propria. Come ha osservato Evelyn Farkas del McCain Institute, in questo caso “non sapevo nemmeno ci fosse una guerra in corso”. Trump ha mostrato “grande attenzione al processo di pace, con successi rapidi in alcuni casi”, ma, spiega Farkas, molti conflitti “non si prestano a una diplomazia lampo”.