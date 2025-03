In risposta ai dazi del 25% in arrivo sull’elettricità imposti dall’Ontario, Donald Trump ha incaricato il suo Segretario al Commercio “di aggiungere una tariffa aggiuntiva del 25%, arrivando quindi al 50%, su tutto l’acciaio e l’alluminio in arrivo negli Stati Uniti dal Canada”. La minaccia, come al solito, pende da un canale privato, il suo social Truth.

Dazi aggiuntivi del 25% su acciaio e alluminio

Una minaccia particolarmente irata e i canadesi osano sfidarlo a brutto muso. Trump quindi alza ancor di più il livello di tensione fino a paventare la fine tombale dell’industria dell’auto in Canada. “Se il Canada non eliminerà le sue tariffe contro di noi aumenterò sostanzialmente, il 2 aprile, i dazi sulle auto in arrivo negli Stati Uniti, il che, essenzialmente, farà chiudere definitivamente il settore di produzione automobilistica in Canada”.

Trump ribadisce che “l’unica cosa sensata” per il Canada è diventare il “51° Stato americano”. Convinzione che cozza fragorosamente con le prevedibili manifestazioni di orgoglio nazionale dei canadesi. A cominciare dal nuovo premier in pectore che sostituisce Justin Trudeau, il banchiere centrale Mark Carney. E dal combattivo governatore dell’Ontario Doug Ford che ha infatti minacciato ieri di tagliare completamente l’elettricità ai tre stati americani confinanti, ovvero New York, Minnesota e Michigan. Confermando anche dazi del 25% sulle esportazioni di elettricità.

Ford nel corso di una conferenza stampa ha assicurato che in caso di escalation non esiterà a tagliare del tutto le forniture. “Credetemi quando vi dico che non voglio farlo. Sto male per gli americani perché non sono loro ad aver iniziato questa guerra commerciale. Solo una persona è responsabile ed è Donald Trump”, ha detto.