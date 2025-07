Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, prima di partire per l’Iowa per un comizio, ha espresso insoddisfazione riguardo alla situazione in Ucraina, dopo l’ultimo colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin. Proprio sull’Ucraina, Trump ha negato di aver smesso di fornire armi: “Le abbiamo date e continueremo a farlo, ma dobbiamo essere sicuri di averne abbastanza per noi”.

“Non c’è stato alcun progresso”

La telefonata tra Trump e Putin è stata interlocutoria. I due hanno concordato che i negoziati andranno avanti. Lo Zar, però, ha avvertito: “Non rinunceremo ai nostri obiettivi, occorre eliminare le cause di fondo del conflitto”. Nel corso della telefonata, durata circa un’ora, pare siano stati affrontati “in modo approfondito” anche i dossier Iran e Medio Oriente. “Abbiamo parlato di molte cose, incluso l’Iran, e anche della guerra in Ucraina. Non c’è stato alcun progresso e non sono contento di quella situazione”, ha dichiarato Trump ai giornalisti dalla Joint Base Andrews.

Trump, prima di salire a bordo dell’Air Force One, ha poi parlato molto brevemente del sostegno all’Ucraina: “Stiamo dando armi, stiamo cercando di aiutare. Ma Biden ha svuotato il nostro Paese, dobbiamo essere sicuri di averne abbastanza per noi”. Putin, che invece ha abbandonato in tutta fretta un forum per essere puntuale all’appuntamento telefonico con il presidente Trump, ha sottolineato, secondo il Cremlino, la disponibilità di Mosca di proseguire il processo di negoziazione con l’Ucraina, anche se la Russia “non rinuncerà ai suoi obiettivi”.

Ai giornalisti, il consigliere diplomatico di Putin, Yuri Ushakov, ha detto: “Il nostro presidente ha affermato che la Russia persegue i suoi obiettivi, ovvero l’eliminazione delle cause profonde ben note che hanno portato alla situazione attuale”. Ushakov ha poi parlato di un possibile incontro tra Trump e Putin, un argomento evidentemente non toccato durante la loro telefonata: “No, non c’è stata una discussione specifica sulla possibilità di un incontro, ma sapete benissimo che questa idea è ancora nell’aria e, se necessario, si raggiungerà un accordo specifico al riguardo. Ma questa volta questo argomento non è stato toccato”.