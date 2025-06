Intervistato da ABC, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Vladimir Putin “è pronto” a fare da mediatore tra Iran e Israele. E ha aggiunto: “Mi ha chiamato per parlarne. Ne abbiamo discusso a lungo”. Putin. Mediatore. Colui che ha invaso l’Ucraina. Trump. Un altro mediatore. Quello che vorrebbe invadere la Groenlandia e Panama. Ma anche se non fosse Trump, gli Stati Uniti sarebbero davvero il Paese più pacifico dell’universo? Finita qui? No. In queste ore la Cina ha esortato Israele e Iran ad adottare “immediatamente” tutte le misure utili per raffreddare le tensioni e avviare un processo di de-escalation in Medio Oriente. Durante il briefing quotidiano, il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha dichiarato che Pechino invita “tutte le parti a prendere misure immediate per calmare le tensioni, prevenire un’escalation del conflitto e creare le condizioni per un rapido ritorno a un dialogo costruttivo e a negoziati efficaci”. Insomma, la Cina vuole “calmare le tensioni”. La stessa Cina che un giorno sì e un giorno no circonda Taiwan con le sue navi da guerra e promette, giura e spergiura di volerla “riunificare”, in un modo o nell’altro, entro il 2049 — anno del centenario della nascita della Repubblica Popolare Cinese.

Tutti vogliono mediare quindi, ma solo quando si tratta degli altri. Quando in gioco ci sono invece i propri interessi, la musica cambia. Se è il proprio Paese a essere coinvolto, allora l’aggressione, il raid, la guerra diventano improvvisamente “inevitabili” e “necessari”, sempre — ovviamente — in nome della pace. Un tempo creammo l’ONU per risolvere diplomaticamente i conflitti del mondo.

Ora che dell’ONU non ce ne frega più niente, tra qualche anno forse saremo costretti a chiedere mediazioni a qualche marziano. Sempre se prima non gli spareremo contro qualche bel missile balistico.