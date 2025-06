Due settimane è il tempo “massimo” per prendere una decisione sull’Iran. A dirlo è Donald Trump ai reporter al suo arrivo nel New Jersey. Il presidente Usa ha parlato mentre era in corso, a Ginevra, l’ultima mediazione tra la diplomazia europea e Teheran. Per il presidente Usa lo sforzo europeo è praticamente inutile: “L’Iran non vuole parlare con l’Europa, vogliono parlare con noi, l’Europa non sarà in grado di essere utile in questo”, ha detto ai reporter.

Trump era atteso nel New Jersey per prendere parte ad una cena Maga per tentare di spegnere la rivolta della sua base contro un possibile intervento in Iran. Il tycoon ha scartato anche l’ipotesi di chiedere a Israele di fermare gli attacchi aerei per continuare i negoziati: “Molto difficile fare questa richiesta ora, è più difficile farlo quando qualcuno sta vincendo che non quando uno sta perdendo, ma siamo pronti, desiderosi e capaci, abbiamo parlato con gli iraniani e vedremo cosa succede”. Quindi ha concesso agli iraniani due settimane come tempo “massimo” per decidere se negoziare o meno”, anche se ha precisato che “l’ultima cosa da fare è mandare truppe di terra”.