Psichiatri ed esperti a vario titolo di disagi mentali ed eccentricità comportamentali ai confini della patologia conclamata stanno sbattendo la testa sul caso del presidente Trump.

Mentre eravamo abbastanza comodi con la diagnosi di narcisismo vittimistico, l’ultimo grido – citiamo qui lo psichiatra Claudio Mencacci, copresidente Società Italiana Neuropsicofarmacologia – ci dice che in realtà trattasi di solipsismo. Concetto più filosofico che psicologico, definisce qualcuno che filtrà tutta la realtà attraverso il suo debordante Io.

Solipista non narcisista

Si comporterebbe cioè come un dodicenne viziato che tutto sa ed è convinto che tutto parli di lui, mentre un narcisista fa almeno finta di interessarsi agli altri, cosa che Donald almeno si e ci risparmia con un certo agio.

Un dodicenne viziato che accoglie di buon grado di brillare di luce riflessa, infallibile nell’intercettare i raggi di ogni sole che si palesi all’orizzonte. Il mito di Elvis Presley, per esempio capita a proposito (e la banana arancione che ha in testa e che cura con più attenzione che non gli affari di Stato non è casuale). Di seguito la cronaca di una scappata a Graceland, approfittando di un impegno a Memphis tra una guerra e l’altra.

Dopo una tavola rotonda sulla sicurezza, Donald Trump si è recato in visita a Graceland, la tenuta-museo di Elvis Priesley. “Tutti mi dicono: ‘Conoscevi Elvis?'”, ha raccontato Trump ai giornalisti durante il giro della villa.

“Hurt” la canzone di Elvis preferita

“Conoscevo Frank Sinatra, conoscevo la maggior parte di loro. “Adoro Elvis, purtroppo non ho mai incontrato, e sarebbe stato uno di quelli che mi sarebbe piaciuto molto conoscere”.

“Li conoscevo tutti ma non lui. Forse dovrei mentire e dire che l’ho fatto”, ha scherzato il presidente americano.

“Ma mi piace la sua musica”, ha aggiunto. Durante la visita, Trump ha firmato una replica di una delle chitarre di Presley e rivelato che la sua canzone preferita di Elvis è “Hurt”.