Una frase di Donald Trump è passata più o meno inosservata. È anche comprensibile, visto il numero spropositato di dichiarazioni più o meno fuori scala del presidente statunitense. “Per tutti quei repubblicani che vogliono tagliare i costi, cosa con la quale sono d’accordo, ricordatevi che dovete essere rieletti. Non fate i matti! Recupereremo tutto, moltiplicato per dieci, con la crescita”. Trump lo ha scritto su Truth poco dopo la prima approvazione al Senato dell’apertura del dibattito sulla sua controversa legge di bilancio, la “Big, beautiful bill”. Insomma, il presidente, poco prima della votazione, ha avvertito i suoi: votate la legge, se volete essere rieletti. Il voto finale è atteso nei prossimi giorni. La legge necessita di una maggioranza semplice per essere approvata al Senato. Se passerà, la misura tornerà poi alla Camera. Ma a passare inosservato – forse perché ormai digerito e accettato – è il ruolo da semplici firmacarte ormai relegato ai senatori. D’altronde, questa ormai è la democrazia: in Parlamento vengono eletti rappresentanti dei grandi interessi, non più del popolo. E questi rappresentanti non sono neppure più liberi di dissentire, pena la mancata ricandidatura. Un po’ come avviene in Italia, dove da anni le liste sono bloccate e dove i governi procedono a colpi di decreto-legge, come nel caso del DL Sicurezza. Abbiamo finito per dare per scontato un sistema del genere. E forse è proprio questo che spaventa di più: ci siamo abituati a non vivere più in una democrazia, ma in una sorta di oligarchia.