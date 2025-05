Donald Trump potrebbe ricevere in dono dal Qatar un Boeing extralusso da 400 milioni di dollari per sostituire temporaneamente l’Air Force One, ormai datato. E il nuovo aereo, descritto come una “fortezza volante”, potrebbe restare a Trump anche dopo il mandato. Il senatore democratico Chuck Schumer ha ironizzato su tutta la vicenda, definendola “influenza straniera premium”. Alla critiche, Trump ha accusato i democratici di essere corrotti e contrari a un affare trasparente e gratuito. Per poi concludere: “Sarei stupido a non accettare”. Già. Ma vi ricordate di quando in Italia e nel mondo si parlava di “conflitto di interessi”? Ormai in “conflitto di interesse” c’è più o meno tutto il pianeta Terra.