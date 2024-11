Donald Trump ha dominato la destra americana per nove anni e tuttavia, anche dopo un decennio di studio, molti osservatori non riescono ancora a capirne il motivo. E ora Trump potrebbe essere eletto di nuovo presidente degli Stati Uniti.

Il settimanale inglese Economist ne traccia un profilo che potrebbe valere in ogni caso: sia in caso di vittoria, sia in caso di sconfitta. Gli elettori, scrive il giornale, non sono certamente stanchi di Trump. Anche dopo lo scandalo e il caos del suo primo mandato, culminati nel suo tentativo di aggrapparsi al potere dopo aver perso le elezioni nel 2020, circa metà dell’elettorato, ovvero circa 75 milioni di americani, voterà per lui anche questa volta. Cosa spiega la sua forza duratura? All’inizio era comune a sinistra indicare razzismo, misoginia e xenofobia, il tutto sostenuto da disinformazione e bugie.

Trump e gli studiosi di scienze sociali

Gli studiosi di scienze sociali forniscono tre tipi di spiegazione. Gli scienziati politici sottolineano l’importanza delle istituzioni; gli economisti politici mettono l’accento sulle condizioni materiali; e i sociologi politici sottolineano il divario culturale tra le élite e il populus. La prima spiegazione, quella di scienza politica, vede Trump come un fortunato beneficiario, o forse persino uno sfruttatore astuto, del peculiare sistema politico americano. Il voto uninominale maggioritario, che assegna le elezioni al candidato che comanda una pluralità, incoraggia un duopolio bipartitico.

Economia, benessere e rabbia

L’economia politica, spiegazione numero due, potrebbe gettare luce su parte di questa longevità. L’economia americana è cresciuta durante il primo mandato del signor Trump , fino alla pandemia di Covid-19. Sebbene gli elettori non abbiano approvato la condotta del Trump in carica, e in particolare il 6 gennaio 2021, quando i suoi sostenitori hanno fatto irruzione violentemente nel Campidoglio, la loro rabbia per l’inflazione e il pessimismo sull’economia li stanno spingendo a rimproverare i democratici in carica, a vantaggio di Trump. Le prove provenienti dall’esterno dell’America suggeriscono che c’è molto di vero in tutto questo.

Gli elettori sono poi in vena di anti-incumbent ovunque, rifiutando i partiti al potere in Gran Bretagna, Francia, India e Giappone (e presumibilmente l’anno prossimo in Canada e Germania). Ma l’idea che l’economia stia facendo arrabbiare le persone non si adatta a ciò che sta realmente accadendo in America. Il divario nella produzione pro capite tra Canada, Europa occidentale e Giappone da una parte e America dall’altra è raddoppiato dal 1990. L’economia americana è l’invidia del mondo , con rapidi aumenti dei salari reali per i lavoratori più poveri.

Se la disuguaglianza è la causa, è difficile conciliarla con i dati che mostrano salari in aumento nei luoghi “abbandonati” e nessun aumento della disuguaglianza di reddito nell’ultimo decennio. Ciò lascia un terzo genere di spiegazione: la sociologia politica.

Anche se la politica americana è rimasta quasi perfettamente divisa nell’ultimo decennio, non è stata statica. Gli elettori sono meno divisi per reddito o razza rispetto a prima; invece, una nuova linea di demarcazione sorprendente è la classe educativa. I democratici attraggono sempre più il sostegno della classe dirigente professionale e suburbana che trova Trump ripugnante e inadatto alla carica; le classi lavoratrici, tra cui una quota crescente della classe lavoratrice non bianca, ammirano il fatto che Trump si sia fatto i nemici giusti, parli come loro, parli con loro e prometta loro un futuro in cui riceveranno dignità e i loro giusti dessert finanziari, anche se sanno che è improbabile che queste promesse vengano mantenute.

Visitando un’area della Carolina del Nord duramente colpita dalle recenti inondazioni, Trump ha promesso che sotto il suo governo ogni proprietà che era stata distrutta sarebbe stata ricostruita, e più bella di prima. Non importa che alcune di esse si trovino in aree soggette a inondazioni e quindi non saranno ricostruite. Era ciò che la gente voleva sentirsi dire.

Sotto Trump, il Partito Repubblicano sembra sempre più di sinistra-laburista nella sua economia, sostenendo il protezionismo, le esenzioni fiscali per la classe operaia e la conservazione dell’attuale sistema di diritti. Per molti americani senza una laurea, i Democratici non parlano più con loro, ma dall’alto in basso. Ecco perché, nonostante siano stati inondati di dollari dal governo federale sotto il presidente Joe Biden, i membri dei sindacati industriali americani si stanno spostando verso Trump quest’anno. Ed è per questo che la campagna di Trump ha colto al volo le osservazioni di un confuso Biden di qualche giorno fa, in cui sembrava chiamare i sostenitori di Trump “spazzatura”.

“Guardate: i Democratici pensano ancora che siate deplorevoli”, era il loro messaggio. I democratici, e un buon numero di ex membri dell’élite repubblicana, si chiedono sinceramente come mai i sostenitori di Trump liquidano così in fretta i suoi sforzi per ribaltare un’elezione democratica, o il suo scarso record di risultati in politica in carica, o l’indebolimento dei diritti all’aborto da lui stesso architettato. I sostenitori di Trump considerano queste critiche esagerate. E le considerano ipocrite, sottolineando che il sistema legale è stato di fatto utilizzato come arma contro il signor Trump in un modo che lui si limita a minacciare. La cultura significa che democratici e repubblicani vivono in paesi diversi. Decine di milioni di elettori di Trump (erroneamente) credono che l’America sia in recessione. Pensano che i democratici abbiano causato l’inflazione quando hanno gestito l’economia, che è cresciuta sotto la Trumponomics. Osservano che non sono state lanciate nuove guerre quando Trump era alla Casa Bianca. Sotto la supervisione di Biden, ci sono crisi di sicurezza in Medio Oriente e in Ucraina. Il trumpismo è una semplice euristica, proprio come lo è l’odio per Trump. E potrebbe essere abbastanza potente da riportarlo alla Casa Bianca.