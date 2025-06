Donald Trump minaccia di tagliare i fondi federali a New York se Zohran Mamdani non si comporterà bene in caso di una sua elezione. In un’intervista a Fox, il presidente ha definito la vittoria di Mamdani alle primarie democratiche di New York come “inconcepibile” e ha definito il candidato un “puro comunista”. “Se sarà eletto dovrà fare le cose giuste, altrimenti non riceverà soldi”, ha messo in evidenza Trump.

Domani Trump all’Alligator Alcatraz

Il presidente americano dovrebbe partecipare domani all’apertura di un centro migranti temporaneo in Florida soprannominato ‘Alligator Alcatraz’.

Il centro è stato costruito in un aeroporto per l’addestramento di piloti abbandonato nelle Everglades, la zona umida subtropicale della Florida: la struttura è su una pista di addestramento circondata da paludi fra insetti e coccodrilli.