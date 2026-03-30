“Gli Stati Uniti – ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social, Truth – sono in serie discussioni con il nuovo e più ragionevole regime” iraniano “per mettere fine alle operazioni militari. Grandi progressi sono stati fatti, ma se per qualsiasi ragione un accordo” non sarà raggiunto e lo “Stretto di Hormuz non sarà aperto immediatamente, concluderemo il nostro soggiorno in Iran distruggendo completamente i loro impianti elettrici, i pozzi petroliferi e l’isola di Kharg (probabilmente anche gli impianti di desalinizzazione)”.