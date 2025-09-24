Dopo l’incontro a New York con Volodymyr Zelensky, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto senza mezzi termini che i Paesi membri della NATO dovrebbero “abbattere gli aerei russi” se violano il loro spazio aereo. Interrogato sul possibile intervento degli Stati Uniti, l’ex presidente ha però glissato: “Dipende dalle circostanze”. Su Truth Social ha poi chiarito la sua visione, affermando che “l’Ucraina, con il sostegno dell’Unione Europea, è in una posizione di combattere e riconquistare” i propri territori. Con “tempo e pazienza” e grazie al supporto NATO, ha aggiunto, tornare ai confini iniziali del 2022 “è un’opzione”. Durissimo anche l’affondo contro Mosca: “Combatte senza meta da tre anni e mezzo, una guerra che una vera potenza militare avrebbe dovuto vincere in meno di una settimana. Questo non distingue la Russia. Anzi, la fa apparire come una tigre di carta”.

Per Trump, “Putin e la Russia sono in grandi difficoltà economiche, ed è giunto il momento che l’Ucraina agisca”, mentre Washington “continuerà a fornire armi alla NATO affinché la NATO ne faccia quello che vuole”. A Bruxelles, però, prevale cautela. Il Consiglio Atlantico ha ribadito che “la Russia non deve avere alcun dubbio” sulla capacità di difesa collettiva, ma il segretario generale Mark Rutte ha precisato che ogni reazione sarà “calma, determinata e proporzionata”, basata su un’attenta analisi del rischio.