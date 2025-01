Donald Trump crede che i palestinesi di Gaza vivrebbero meglio in Egitto o Giordania. A suo dire dovrebbero infatti lasciare la loro terra e spostarsi in un luogo “non associato alla violenza”. “Vorrei che andassero in un’area dove possano vivere senza sconvolgimenti, né rivoluzioni e né violenza”, ha detto il presidente americano ai giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One durante uno dei suoi primi viaggi da presidente, secondo quanto riportato in queste ore dal Times of Israel.

Cosa nasconde questa frase già detta in passato dal presidente repubblicano? Non sarà la destra israeliana da sempre ostile alla soluzione “due popoli due stati” a fare pressione? Visto le vicinanze politiche di Trump con queste formazioni politiche il dubbio sorge. E infatti, chi ha fatto notare questo aspetto al neopresidente Usa, ha ricevuto in risposta un secco “no comment”.

Ed è notizia sempre di queste ore che Trump vorrebbe “adottare il modello Albania”, così scrivono i giornali di destra italiani, chiedendo al Salvador di ospitare i migranti scovati negli Stati Unti che gli stati di provenienza non si vogliono riprendere.

Viste le due proposte, una provocazione sorge quasi spontanea: essendo molto legato con la premier Meloni, perché non deportare i palestinesi nei centri (vuoti o semivuoti) costruiti dall’Italia in Albania?