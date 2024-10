“Proteggerò le donne, che a loro piaccia o meno”: lo ha detto Donald Trump in un comizio ieri sera in Wisconsin, dove si è presentato tra l’altro con un giubbino da netturbino per cavalcare la gaffe di Joe Biden sui “fan del tycoon spazzatura”. Una frase, quella sulle donne, che sta sollevando nuove polemiche per la sua connotazione paternalistica e misogina, secondo vari media e analisti.

“Proteggerò le donne, che a loro piaccia o meno”

“Donald Trump pensa di dover prendere decisioni su cosa fare con il tuo corpo. Che ti piaccia o no”. Kamala Harris ha commentato cosi’ su X la promessa di Donald Trump di “difendere le donne, che a loro piaccia o no”. La sua campagna ha pubblicato una serie di video sui social media che enfatizzano le osservazioni del tycoon. “In Wisconsin, Trump ricorda alle donne quanto poco dia valore alle loro scelte”, si legge in un comunicato dello staff di Harris.

Trump prepara stretta anche su immigrazione legale

L’entourage di Donald Trump intanto sta preparando una stretta anche sull’immigrazione legale, con potenziali effetti negativi anche sulla capacità delle aziende di assumere lavoratori stranieri.

Lo scrive il Wall Street Journal. I piani prevedono il ritorno di alcune politiche controverse del primo mandato del tycoon, tra cui il divieto di viaggiare in Usa da diversi paesi a maggioranza musulmana, la sospensione del reinsediamento dei rifugiati dall’estero e una norma che mira a bloccare gli immigrati a basso reddito, disabili o che parlano poco inglese, in modo che queste persone non possano alla fine usufruire dei sussidi pubblici.