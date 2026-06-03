In un’intervista esclusiva a Pod Force One con Miranda Devine del Washington Post, Donald Trump ha detto che l’Iran avrebbe accettato di rinunciare alla bomba atomica ed ha affermato di credere che la guida suprema Mojtaba Khamenei sia “assolutamente coinvolto” nel processo decisionale su come porre fine alla guerra e che gli iraniani “nutrono grande rispetto per lui”. Il tycoon, nell’intervista conferma il suo ottimismo sui negoziati, affermando che i colloqui con l’Iran si stanno “evolvendo rapidamente” e che “non avremo un’arma nucleare e accadranno molte altre cose positive”.

Poi, a proposito della possibilità di incontrare Khamenei ha aggiunto: “Mi piacerebbe incontrarlo. Mi piacerebbe incontrare tutti. Mi piacerebbe incontrare lui, e probabilmente ci incontreremo prima o poi, a seconda di come si evolveranno le cose”.

La rinuncia dell’Iran alle armi nucleari

L’intervista arriva in un momento in cui la tensione tra gli Usa e l’Iran si è rialzata provocando uno scambio di colpi tra i due Paesi. Venti di guerra che hanno coinvolto anche i paesi del Golfo e ucciso una persona in Kuwait. Malgrado tutto questo, Trump mostra ottimismo e afferma che l’Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari: “Hanno già concordato che non avranno armi nucleari”, ha detto Trump nell’intervista podcast con Miranda Devine.

Trump conferma lo sfogo con Netanyahu, “ma Bibi mi piace molto”

Il presidente Trump, durante l’intervista ha confermato di aver definito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu “fottutamente pazzo” durante una telefonata, ma ha insistito sul fatto che “hanno lavorato molto bene insieme”. “Ero un po’ turbato dai suoi continui scontri con il Libano”, ha detto Trump. Che ha aggiunto: “Abbiamo lavorato molto bene insieme. Bibi mi piace molto. E lavoro molto bene con lui”, ha insistito Trump dopo aver confermato il suo veemente sfogo in cui chiedeva a Netanyahu di non sparare. “Io sono un presidente in tempo di guerra – ha detto il tycoon – Lui è un primo ministro in tempo di guerra”.