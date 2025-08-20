“Sono ottimista, devo esserlo”. Così Donald Trump ha risposto a una domanda sulla pace tra Ucraina e Russia durante un’intervista al Mark Levin Show, il programma radiofonico condotto dall’analista e scrittore conservatore Mark Levin. “Di tutte le sei guerre che ho fatto cessare, questa credevo fosse la più facile e invece le cose sono complicate”, ha aggiunto l’ex presidente. Trump ha poi attaccato Joe Biden, accusandolo di aver speso troppi miliardi per Kiev: “L’Europa è in grado di proteggere l’Ucraina. C’era un oceano di mezzo”, ha sottolineato. “Gli Stati Uniti sono il Paese più forte del momento. Tutto questo è iniziato perché Obama ha dato alla Russia la Crimea, il cuore e l’anima della Crimea”, ha detto ancora Trump, ribadendo che se fosse stato presidente nel 2022 “l’invasione non ci sarebbe mai stata”. E ha aggiunto: “Lo ha detto anche Putin, non gli avevo chiesto di dirlo”, riferendosi a una dichiarazione dello zar al vertice in Alaska.